"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor

Ali FERŞADOĞLU
18 Eylül 2018, Salı
Ferd, aile ve toplumların en önemli ihtiyaçları, “asayiş”tir. Yani, emniyet, güvenlik, toplumun güvenli ve huzurlu hayatıdır.

İmanî, ahlâkî, ilmî, teknolojik kalkınma, gelişme, ilerleme asayişe bağlıdır. Asayişin olmadığı yerde boğuşma, boğuşmanın olduğu yerde kin, nefret, öfke, şiddet, bunların da olduğu yerde sefahet ve sefalet vardır. İşte İslâm âlemi ve bilhassa Ortadoğu

gerçek asayiş de, iman, Kur’ân hakikatleriyle sağlanır. Demokratik ülkeler, gelişmelerini imanın özelliği olan hürriyet, meşveret (ferdî, ailevî ve kurumsal olarak ortak aklı, kollektif şuur), adalet, çalışma, mesailerin tanzimi (iş bölümü), vs. ile sağlamışlardır.

Asker, düşmanları caydırmak için beslenir. Modern dünyada askerlik; teknoloji ve vurucu güç ile donatılmış. Öyle ise, sayıdan ziyade kalite önemlidir. Yani, “Kemiyetin keyfiyete göre ehemmiyeti yok!” Şu halde az, fakat, teknoloji ve vurucu güç ile donatılmış askerî güç lâzım…

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak üzere başvuranların sayısı 515 bini geçti. Bediüzzaman, savaş, asayiş (emniyet, güvenlik, toplumun güvenli ve huzurlu hayatı) ve bedelli askerlik meselesine yönelik hassas ve muhteşem yaklaşımı ve stratejisi vardır. 

Şöyle diyor: 

“Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebîlerin bu hükümete ilişmesiyle, eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakikî nokta-i istinadı ve kuvve-i mâneviyesinin membaı olan hamiyet-i İslâmiyeyi tehyiç etmekle şeâir-i İslâmiyenin bir derece ihyâsına ve bid’aların bir derece def’ine medar olacağı halde, neden şiddetle harp aleyhine çıktın ve bu meselenin âsâyişle halledilmesini duâ ettin ve şiddetli bir surette mübtedi’lerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın? Bu ise, dolayısıyla bid’alara tarafgirliktir.

Elcevap: Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz-fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler.

“Hem harp belâsı ise, hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır. Bizim en fedakâr ve en kıymettar kardeşlerimizin ekserisi kırk beşten aşağı olduğundan, harp vasıtasıyla vazife-i kudsiye-i Kur’âniyeyi bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim param olsa, hüsn-ü rızamla, böyle kıymettar kardeşlerimin herbirisini askerlikten kurtarmak için, bedel-i nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer kıymettar kardeşlerimizin hizmet-i Kur’âniye-i Nuriyeyi bırakıp maddî cihad topuzuna el atmakta, yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hattâ Zekâi’nin bu iki sene askerliği, belki bin lira kadar mânevî faydasını kaybettirdi.” 1 

Demek ki, gerçek asayiş, emniyet, güvenlik, az, fakat, teknoloji, bilgi ve moralmen (imanı) güçlü asker lâzım. Ta ki, gerçekten caydırıcı olsun.

Teklifimiz şu: Bedelli askerlik yaşını düşürün… Askerde olanları da fazlalıklıkları askerliklerinden kalan günlerini bedelli olarak terhis edin.

Hem bedillilerden, hem de onları beslemekten gelecek meblâğ ile, teknoloji ve bilgi ile donatın…

Dipnot:

1- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 107-108.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ve esnaf da zorda

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    Bir mesaj göründüğü gibi olmayabilir

    Sigara inmeyi tetikliyor

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek

    Suriye'nin Lazkiye kentine füze saldırısı

    Rusya: 2014 yılında düşen Malezya uçağını Ukrayna düşürdü

    A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'yı 86-77 yendi

    BM'den rejim ve muhaliflere: Türkiye ve Rusya'nın kararına saygı duyun

    Makedonya referandumunda NATO-Rusya çekişmesi

    Şırnak'ta hain tuzak son anda farkedildi

    Akraba evliliği nedeniyle köyün yüzde 35'i görme engelli

    Rusya: İdlib'e askeri operasyon olmayacak

    'İdlib'de Rusya ile birlikte koordineli devriye yapılacak'

    İsrail, Esad'ın Şam'daki sarayının uydu görüntülerini yayınladı

    Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

    Türk Lirası ucuz kaldı

    Şener: Demokrasi olsa 10 tane hükümeti devirirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    12 Eylül en büyük darbeyi bize vurdu
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.