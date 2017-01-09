"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Bediüzzaman’da ihlâs pratiği

Ali FERŞADOĞLU
09 Ocak 2017, Pazartesi
Bediüzzaman yalnızca nazariyeci, yani teorisyen değil, aynı zamanda düşüncelerinin de pratiğini bizzat nefsinde yaşar.

İhlâs Risaleleri’nde ve Külliyatın muhtelif yerlerinde ihlâsın kritiğini yaparken, yani tarif ederek nasıl kazanılıp korunabileceğinin donelerini hazırlar ve formüllerini sunarken, aynı zamanda da en yüksek seviyede de onu yaşar. 

İhlâsın zirvesinde olduğunun göstergelerinden birisi, Risale-i Nur gibi en zor, en çetrefilli, en olumsuz, en tehlikeli şart ve zeminlerde bile o dimağından akan muhteşem ve muazzam hakikatleri asla kendisine mal etmemesidir. 

O, ehl-i iman ve bilhassa Nur Talebelerinin kendisine izafe ettikleri, “en büyük müçtehit, en büyük müceddit” gibi sıfatları kabul etmeyip reddederek şöyle der: 

• Hakikat ise, tercüman bir derece telif itibarıyla, o şahs-ı manevîye bir mümessili olmak itibarıyladır. Yoksa hakkım ve haddim değildir ki, ben o kutsi işarete medar olayım...1 

Risale-i Nur’un bir nevi müceddit olması kaviyyen muhtemel olduğundan, o sıfatlar -hâşâ- benim haddim değil, belki tekraren yazdığım gibi, benim hayatım Risale-i Nur’a bir nevi çekirdek olabilir. Kur’ân’ın feyziyle, Cenâb-ı Hakk’ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur’un meyvedar, kıymettar bir ağaç hükmüne icad-ı İlâhî ile geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün kıymet Kur’ân-ı Hakîm’in manası ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur’a aittir.2

Ben bir kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Üzümün özellikleri kuru çubuğunda aranmaz.3 

• İhlâsın gereği olarak da “şahsiyetçiliği,” kendisinden başlayarak aradan çıkarır: Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı manevîye göre olur. Maddî ve ferdî/bireysel ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Husûsen benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan zaif omuzuna, binler batman ağırlık yüklense, altında ezilir.4 Zaman, şahıs zamanı değil, şahs-ı manevî zamanıdır. Risale-i Nur’da şahıs yok, şahs-ı manevî var. Ben bir hiçim; Risale-i Nur, Kur’ân’ın malıdır. Kur’ân’dan süzülmüştür. Şeref ve güzellik, Kur’ân’ındır. Şahsımla Risale-i Nur iltibas edilmiş; meziyet Risale-i Nur’a aittir. 

Kendisini Risale-i Nur’u kaleme alan biri değil, onun bir talebesi kabul ederek kendi payının sınırlarını daraltır: “Yalnız şu kadar var ki, şiddetli ihtiyacıma binâen, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Hakîm’den bana ilâç ve tiryakları ihsan etti. Ben de kaleme aldım. Her nasılsa, bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de, Risale-i Nur’un Talebesiyim. Bir Risaleyi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde, yine okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım.”5

• Görülen meziyetlerin Risale-i Nur’un, onun da Kur’ân-ı Hakîm’in gerçek bir tefsiri olduğunu nazara vererek kendisinin yalnız bir çekirdek olabileceğini ve Risale-i Nur’un mücedditliğini vurgular.6 

Dipnotlar: 1- Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 238.  2- Bediüzzaman, age. s. 377. 3- Bediüzzaman, age. 376-378. 4- Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 8. 5- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 605. 6- Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 377.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste

    Bu dert siyaset üstü

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    33 ilde Pazartesi günü tatil: İşte okulların tatil edildiği şehirler...

    Maliye Bakanı biberi suçladı

    İddia: Sürmene’de yanan orman Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer

    Başbakan'dan Irak ve PKK açıklaması

    Eski cumhurbaşkanı Rafsancani öldü

    Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı

    İstanbul beyaza büründü, trafik 'yeşil'e

    "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

    Sürmene'deki orman yangını söndürüldü: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Fırat Kalkanı şehidi rahmet ve dualarla...

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Yenikapı ruhu' açıklaması

    ''Asla kabul edeceğimiz bir şey değildir''

    Sarıkamış şehitlerine vefa...

    Bağdat yine kan gölüne döndü!

    TSK'dan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

    Vefat eden annesinin ardından söyledikleri yürekleri dağladı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu dert siyaset üstü
    Cevher İLHAN

    “Darbe komisyonu” fiyaskosu
    Faruk ÇAKIR

    Beraber çare bulalım
    Genel

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste
    Süleyman KÖSMENE

    Alevîler ve Sünnîler kardeştirler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Fırtınalı bir zaman...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aksekililer ve Çelebiler
    Yeni Asya'dan Size

    2017 Risale-i Nur yılı olsun
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sungur Ağabey ile müşerref olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.