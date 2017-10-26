Bediüzzaman, ilimde derinlik sahibi olanlardandır

Bediüzzaman’ın, gerek çağdaş âlimler, gerekse günümüz ilim adamlarının sitayişle bahsettiği ve istikbale dair keşif haberlerle dolu olan Risale-i Nur gibi harika bir eserin aktığı bir dimağ sahibi olduğunu görürüz.

Elbette “Allah’ın kendilerine ilimde derinlik ve istikamet ihsan ettiği kimselerden başkası bilemez.”1 “Onlardan ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar.”2 âyet meallerinde geçen “ilimde derinlik ve istikamet sahibi” olarak ilm-i ledün, ebced/cifir ilmine mazhar olmuş, hibe edilmiştir.

Ancak bizzat ve kasten bunu tercih etmediğini, kendi arzu ve tedbiri dışında bu hizmette istihdam edildiğini, iradesinin üstünde bir hizmete sevk edildiğini beyan ederek, “ebced/cifir” anahtarının zaman zaman kendisine verildiğini, iradesini karıştırdığında ise o kapının kapandığını ifade eder.

Aslında Risale-i Nur’da ebced/cifir ilminin mahiyetiyle ilgili pek az bilgi vardır. Bununla birlikte, bu harf ilminin metodlarından faydalanılarak bazı âyet ve hadislerin yorumları yapılır. Ki, “hesab-ı cifrî ve ebcedî, makam-ı cifrîsi ve ebcedîsi, cifir ve hesab-ı ebcedle, hesab-ı cifrî ve ebcedî ve riyaziyle, cifirle istihraç” gibi tabirler ve buna bağlı hesaplar özellikle lâhikalarda sık sık geçer. Dolayısıyla, Risale-i Nur Külliyatı’nda âyet ve hadislerin külli mânâlarından başka her asra bakan işarî bir yönü olduğu hakikatini ispatlamak amacıyla ebced hesabı ve cifir ilmi zaman zaman kullanılmıştır.

Ayrıca bu delillerle ebced hesabının ve cifir ilminin doğru metotlarının kullanılmasıyla hakikate anahtar olabilecek nitelikte sonuçlara ulaşılabileceğini belirtir.

Ne var ki, zevkli, meraklı bir uğraş olduğundan insanı gerçek vazifesinden alıkoyup meşgul ettiğini, Kur’ân hizmetinin cifir ilminden yüz derece fazla kıymetinin bulunduğunu söyler ve onunla ısrarla uğraşmanın iki önemli sakıncasını ortaya koyar:

• Birisi, “Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah”3 (Gaybı Allah’tan başkası bilemez, âyetinden iktibas) yasağına karşı aykırı edepte bulunmak ihtimali var.

• İkincisi, ümmete hizmeti, imânın temel hakikatleri ve Kur’ânîyenin kesin delilleriyle vermek gerekir. Bu hakikatler, “gizli/sırlar ilmi” denen hafi ilimden yüz derece daha üstündür. Bu kutsî görevde, kesin belgeler, sağlam deliller suiistimale meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi, muhkem kaidelere bağlı olmayan “ulum-u hafiye”de (gizli, sırlar ilminde) suiistimal girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimali vardır. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir.4



Dipnotlar:

1- Âl-i İmrân Sûresi, 7. 2- Nisâ Sûresi, 162. 3- Neml Sûresi, 65. 4- Bediüzzaman, Lem’alar, s. 364.