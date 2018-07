“Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2

“Siyasal dinci/dindar siyasalcıların”, yani, AKP’nin iktidar yürüyüşü İslâm’dan kaynaklanıyor denemez, ona izafe ve mal edilemez. Şayet böyle yapılırsa çok kötü ve çok tehlikeli bir mecraya sürüklerler.

Sabian, bu zihniyet, “imanın hassası/özelliği olan hürriyet, adalet, çalışma, işi/emaneti ehline verme, sosyal dayanışma/uhuvvet, adil gelir dağılımı, vs, vs., vs.” gibi değerleri, mefhumları Risale-i Nur’dan okuyup, öyle mi anlıyor ve hayata geçirmeye çalışıyor; yoksa vahşi kapitalizmin, Kemalizmin vs. kurallarını mı uyguluyor?

AKP’nin uyguladığı müstebit sistemi dinden kaynaklanıyor gibi gösterip, dinden, dindarlıktan, Risale-i Nur’dan kaynaklanıyormuş gibi gösterip içlerini boşaltmaktır!

Bediüzzaman bu tehlikeye şöyle işaret eder: Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset namına istifade edildi zannıyla, Şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfî siyasetçilerin fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslâmın en şedit hasmıdır ki, hançerini İslâmın ciğerine saplamıştır.” (Bediüzzaman, Beyanat ve Tenvirler, s. 119.)

Evet,“veli ve şefkatli” sultanların halife ünvanıyla uyguladığı “istibdat siyaseti” İslâmdan, hilâfetten kaynaklanıyor gibi gösterilemiyeceği gibi, iktidarın politikaları, uygulamaları, icraatları da asla edilemez!,