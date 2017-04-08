Bir çoban yetmez, herkes koyunları beklemeli!

Bediüzzaman, bu zamanda koyunlar, yani, yönetim için bir çobanın yetmeyeceğini, herkesin meselelerine sahip çıkması gerektiğini söylüyor:

“Size bir misal söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?

Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur’ân denilen musıka-i İlâhiyesi ile umum âlemi doldurarak kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle, sadef-i kefh-misâl olan ulema ve meşâyih ve hutebânın dimağ, kalb ve femlerine vurarak, aks-i sadâsı onların lisanlarından çıkıp seyir ve seyelân ederek, çeşit çeşit sadâlarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadânın tecessüm ve intibaıyla; umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tanbur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve herbir tel, bir nev’iyle onu ilân eden o sadâ-yı semavî ve ruhanîyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen; acaba o sadâya nispeten sivrisinek gibi bir emirin (yönetici, başkanın) demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükûmetin adamlarının (bürokratların, amir, memurların) vızvızlarını işitecek midir?”1 Üstad kişilerin aldanabileceğini, aldatılabileceğini, cemaatin, meşveretin, şûrânın, meclisin aldatılmasının zor olduğunu söyler: “Bazen vehim ve heva ve his ve nefsin aldatıyor”2

İşleri güçleri hak ve hakikati terennüm, anlamak ve anlatmak olan Nur Talebeleri aldanırsa, artık çok hassas işler, siyasî cambazlıklar ve karmaşık münasebetler içerisinde bulunan siyasetçilerin nasıl aldatılabileceğini kestirmek bile zor!

Bu aldanmalardan kurtulmanın yolu, işleri bir kişiye değil, şûrâya, meclise, topyekûn bir millete teslim etmek gerekir:

“Meşveret-i şer’iyeyle reylerinizi teşettütten (dağınıklığından, kafa karışıklığından) muhafaza ediniz.”3

Ve tadlil-i gayr (başkalarının sapıklığına hükmetme) yerinde Tevfik (Allah’ın yardımı, başarılı kılması) ve tatbik (uygun hale getirme) ve istişare ederse (işin erbabına, uzmanına, bilenine sorarsa) dünya birleşse, hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki, zaman-ı saâdette ve Selef-i Salihîn zamanlarında hükümfermâ hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından, şükûk ve şübehatın (tereddüt ve şüphelerin) hükümleri olmazdı.”4



Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 45-46. 2-Bediüzzaman, Lem’alar, s. 170. 3- Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 183. 4- Bediüzzaman, Muhakemat, s. 32, yeni tanzim 59.