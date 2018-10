Biz O’na yürüyerek gidersek, O bize koşarak gelir

Duâ bir isteğe, bir arzuya, bir meseleye odaklanmak, yoğunlaşmaktır.

Sonsuz potansiyelde olan ruhî enerjilerini bir noktaya yoğunlaştıran, bir merkezde odaklayan, egzersiz / alıştırma, yani ruh / duygu, psikolojik ve düşünce antrenmanı yapan; güçlü bir inanç, derin bir motivasyon sağlayan, duygu kontrolünü gerçekleştiren ve Allah’a tam güven, tevekkülle harika hallere mazhar olabilir.

Maddî yapımız, nefsimiz; bir taraftan zihnî meditasyon, düşünme, tefekkür, ibadet, zikirle, diğer taraftan riyazetle, yani yeme, içme, uyumanın dengelenmesi ve asgariye indirilmesiyle geri plana itilir, ruha güç ve kuvvet kazandırılır. Maddî gücü, bilgisi ve kabiliyetlerinin sınırı olan normal bir vatandaşı düşününüz. Neler yapabileceğini aşağı yukarı kestirebiliriz. Fakat büyük bir güce dayanıp intisap ederse artık makamı rütbesi oranında gücü, yetenekleri, üretimi artar.

Oysa maddî olarak ne bedeninde ne de enerjisinde herhangi bir ilâve olmamıştır. Ona bu gücü kazandıran, “intisap” sırrıdır.

Bu, Allah’ın koyduğu tabiat kanunlarına uyma, ruh / duygu ve duyularına fevkalâde formasyon kazandırma oranındadır.

Kâinatta İlâhî irade geçerli; her şey O’nun emrindedir ve hiçbir şey iradesi dışında saniyelik bir sapma göstermez. O da herkes için geçerli prensibi, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” 1 şeklinde açıklamıştır.

Duygularını inkişaf ettiren, yani, potansiyel yeteneklerini geliştirip ruhî duyarlılıklarını arttırmayı başaranlar, duâlarıyla velâyet ve keramet derecesinde etkili olur.

Melekût, mana, ruhlar âleminden gelen mesaj ve etkilere karşı daha hassas, daha duyarlı olurlar. İsteyen ve fıtrî/yaradılış kanunlarına uyan herkese kapıların sonuna dek açılacağı gerçeği şöyle ifade edilmiştir:

İnsanda öyle bir lâtife (his, duygu, enerji boyutu), öyle bir hal vardır ki, o lâtife lisanıyla her (ne isterse) -velev ki fasık olsun- Cenâb-ı Hak, o lâtifeye hürmeten o (isteği) yerine getirir.

Her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hazır, gücü sonsuz Yaratıcı’ya imanla intisap eden, duâ ile irtibata geçen, imanı derecesindeki duâsı (ve O’nun hibe edeceği miktarda) güç kazanır. Bir kutsî hadiste bu, “Kulum Beni nasıl tanırsa, ona öyle muamele ederim. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim”2 şeklinde beyan edilir.

Dipnotlar:

1- Necm Sûresi, 39.

2- Câmiü’s-Sağîr, Hadîs no: 1934.