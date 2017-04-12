Bizim işimiz sonuç almak değil, anlatmak ve ikaz etmek

Müslümanların en büyük zaaflarından birisi, “sebeplere, fıtrat ve sosyal kanunlara” müracaat etmeden sonuca ve sayıya odaklanmalarıdır. Bir sefer biz meseleye şöyle yaklaşmalıyız: Bizim işimiz, “meşveret, şûrâ, meclis” sistemini anlatmak, tebliğ etmek, ikaz etmek. Yoksa sonuç almak değildir.

Biz işimizi, iman, Kur’ân hizmetimizi “sayı ve sonuç” odaklı değil, “tebliğ, rıza ve hizmet odaklı” yaparız. Sonuca karışmayız.

Pek çok defa Moğolları püskürten ve mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah’ın yaklaşımını biliyorsunuz; “Vazifem Allah yolunda cihad etmektir, galip gelmek, mağlûp etmek Allah’ın işidir.” dediği ve öyle hareket ettiği için çoğu kere muzaffer olmuştur.1

İmam-hatip, vaiz sık sık ve özellikle Cuma namazından önce kürsüye çıkar tebliğ eder:

“Namazlarınızı kılın, orucunuzu tutun, harama bakmayın, tesettüre riayet edin, gıybet etmeyin, faiz yemeyin…”

Cami dolduranların çoğu, onun dediklerini yerine getirmiyor… Ekonomiyi mahveden, malın bereketini götüren faiz; sosyal hayatı perişan ile güvensizliği getiren gıybet; ahlâkî dejenerasyonu getiren tesettürsüzlük almış başını gidiyor!

İmam-hatip, vaiz şöyle diyebilir mi?

“Bakalım bu va’z-u nasihatimin sonunda kaç kişi beni dinleyecek? Madem çoğu beni dinlemiyor, dediklerimi yerine getirmiyor; öyle ise daha anlatmayacağım. Hatta, madem çoğunluk dinlemiyor, o halde ben de çoğunluğun yanına gideyim!”

Asla böyle diyemez. O, iman-Kur’ân hakikatlerini anlatmaya devam edecektir.

Veya doktor hastalara nasihat eder, tıbbî telkinler verir: “Yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmelisiniz. GDO’lu gıdalardan, asitli içeceklerden uzak durun. Mutlaka perhiz yapmalısınız. Günde yarım saat, kırk beş dakika yürüyüşe çıkmalısınız… Sigara içmemelisiniz…”

Doktorunu kaç kişi dinliyor, çoğunluk dinliyor mu? Hayır! Peki doktorlar şöyle diyebilir mi?

“Madem hastalar, anlattığımız sağlık kurallarına uymuyor, o halde biz de daha anlatmıyoruz… Hatta, çoğunluk dinlemediğine, sağlık kurallarına uymadığına göre, biz de çoğunluğa katılalım!..”

Onlar anlatmaya, sağlık kurallarına uymaya devam etmelidir.



Dipnotlar: 1- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 135.