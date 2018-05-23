Bütün bağımlılıkların bıçaksız, ilâçsız tedavisi: Oruç

Başta şu gözlem ve tesbitimizi nazara verelim: Oruç; yeme, içme, yani, yemekkolik, kahvekolik, çaykolik, uykukoliklik ve hedonizmi (zevkolikliği) tedavi eder!

Eğer onları zamanında, yani, alıştığı periyodlarda almazsa, insan sinirlenir, krizlere girer, etrafına zarar vermeye başlar.

İşte oruç, yemek, içme bağımlılığı dahil, nerede ise bütün bağımlılıkları tedavi eder. Yeme, içme, uyku alışkanlıklarını bozar; başka saatlere kaydırır. Ve insanı bağımlı olmaktan kurtarır.

Psikolog Jurgen Von Scheidt, oruç ve bağımlılık hakkında şunları söylüyor:

“Özellikle kendini eşyaya bağımlı hissedenler için bağımsızlık kazanmak, son derece kıymetlidir. Orucun verdiği bağımsızlık duyguları ile, böyle bir hazineye sahip olmak mümkündür. Oruç ile, esas problemleri bağımlılık olan bütün insanların, uyuşturucu madde müptelâlarının ve alkoliklerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmeleri mümkün oluyor.”

Dr. Hellmut Lützner, “Oruç Sayesinde Yeni Doğmuş Gibi” adlı kitabında, şu gerçekleri dile getiriyor:

“Oruçlunun hissettiği acıkma safhaları, aslında tedavi seanslarıdır. Bu safhalar, hastalıklı ve zararlı maddelerin dokulardan koparıldığı ve vücutta dolaştığı saatlerdir. Oruç sırasında bazı vücutlarda meydana gelen ağız ve ter kokuları, bu zararlı maddelerin vücuttan atılması sebebiyledir.”

Dr. Hellmut Lützner, şöyle devam ediyor: Oruç tutmanın verdiği zevki, sağlamış olduğu şu faydaları öğrendikten sonra, daha iyi tadabilirsiniz.

Güçlü bir maneviyat.

Kendi ruh dünyanıza ve vücudunuza karşı, gitgide artan bir alâka.

Tasavvur ve hatırlama gücünde elde edilen artış.

Kendinize olan güveninizin sağlanması ve kararların büyük bir soğukkanlılıkla alınabilmesi.

Tat alma duygusunun güçlenmesi ve oruçtan sonra, çok daha sağlıklı bir beslenmenin elde edilmesi.

Tıpçılar şöyle diyor: Orucu bol meyve ile açmak, midede kalan et parçalarının çürümesine mani olmakta, böylece mide bulantısı veya baş ağrısı gibi rahatsızlıklar da giderilmektedir.

Dr. Buchinger’in şu teşhisine kulak verelim şimdi:

“Oruç, bıçağa gerek duyulmayan bir ameliyattır.”

Oruç, aynı zamanda merhametsizlik, kalb katılığı bağımlılığını yok eder. Zira, “Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar” misali, fakir ve yoksulların, aç insanların halinden oruçlu anlar!