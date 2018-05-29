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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Camiler niçin dolmuyor?

Ali FERŞADOĞLU
29 Mayıs 2018, Salı
Bir kardeşimizle öğle namazını cemaatle kılmak için bir ilimizin merkez camiine gittik.

İlk sünneti kıldık. Müezzin kameti bitirdi. “Ya Rabbi, senin rızan için niyet ettik öğle namazının farzına” deyip tekbir almak için ellerimizi kaldırdık; imam siyasi anonsa geçtiğini duyduk dehşete kapılarak:

“Muhterem cemaat, tesbihata kalmıyorsunuz, çıkıyorsunuz diye şimdi ilan edeyim. Müftümüzün de ricası var, bugün akşam ile yatsı ezanı arası, Ankara’dan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı vaaz verecektir. Lütfen yarım saat, 40 dakika önce gelelim, camimizi dolduralım, ilimize ve Ankara’ya bir mesaj verelim!”

Ellerimiz kulaklarımızda, donduk kaldık! Buyrun hakiki dindarlığın ve ihlasın cenaze namazına!

Geçen senelerde Ramazan-ı şerifin özellikle ilk günleri tıklım tıklım dolardı. Bu senenin ilk gününde caminin yarısı bile dolmamıştı. Ramazanın onuncu gününde ise, üçte bire indi...

Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler başalıyor! Cuma günleri camiye gelenler, homurdana homurdana hutbeleri dinliyor. Zira, hutbeler, siyasi propaganda kürsülerine döndü! Vaazlarda, hutbelerde, “Ya bizdensiniz, bizde birlik, beraberlik olursunuz veya düşmansınız!” mesajları veriliyor! Birkaç senedir camilerin boşalmasının sebebi budur!

Milletimizi, Müslümanları korumak, iman, ibadet, zikir, dua, ilim, fikir, tefekkür, çalışmak ve şükürden geçer. İmamlar, vaizler, hatipler (hutbe okuyan) vatandaşlarımızı Allah rızası için camiye, namaza, teravihe, duaya, ilme, tefekküre, şükre çağıracağına, Ankara’ya mesaj göndermeye, siyasetçilere şirin görünmeye çalışıyor! Böyle dua ederek şunu mu demek istiyorlarlar?

Hani, şu düsturları uygulayacaktık: “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok…” (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar,  s. 164.)

Ey iktidar muhibleri! Neden amelinizde “Rıza-yı İlahi!” yok da, rıza-yı siyasi, rıza-yı Ankara, rıza-yı nefsi var?

Lütfen, “Rıza-yı İlahi/Allah rızası için” siyaseti camilere, okullara, kışlaya sokmayınız! Sokanları da, hadis-i şerifte emredildiği gibi, “Ya elinizle, ya dilinizle uyarınız. Veya kalben buğzediniz.” Yani, hiçbirisini yapamıyorsanız, kalben buğzediniz, duygusal tepkinizi koyunuz!

Anladığımız kadarıyla yediğiniz şefkat tokatlarından aklınız başınıza gelmedi! Zecir tokatlarından kurtulmak için çabucak aklınızı başınıza alınız!

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  • Muhammet

    1.6.2018 16:53:29

    cuma vaazlarında kendimi camiden dışarı atmamak için zor duruyorum

  • Rafet Özcan

    29.5.2018 15:06:37

    Bu yıl çok yerlerde siyasi şov yapmak için iftar sofraları Camilere kuruldu.Bütün iktidara mensup siyasiler ve belediye başkanları imamlar müftüler hazır bulunarak siyasi mesajlar verdiler.Örnek Kayseri Yahyalı belediyesi fecabook sayfasında görebilirsiniz.Allah ıslah etsin bunlar hatıra alamet değil.

  • sami

    29.5.2018 13:30:24

    yıllardır olan bir şey. seçim olunca azıttılar

  • Gündüz Alp

    29.5.2018 12:32:38

    Sayın Ferşadoğlu, iki gün evveldi. Teravih namazı için şehrimizin merkezi Ulu Camiine, 15-20 dakika önce gittik ki iman hakikatlaei adına güzel şeyler duyalım. Konu çocuklara sahip çıkmak olmalıydı. Vaiz efendi "çocuklara sahip çıkmaz isek.." deyip oradan meseleyi 15 Temmuz'a oradan da bir yapıya getirdi. Gittiğime bin pişman oldum. Eşimle beraber gittiğimden camiyi terk de edemedim. İşte camilerdeki ahvalimiz böyle. İktidarın sırf "dindar" olması ne milleti dindar yapıyor ne camileri dolduruyor. Hatta diyebilirim ki önceki yıllara oranla cemaatte gözle görülür ciddi azalmalar oldu. Peki bunun vizr ü vebali kimindir? Müslümanı dinden, imandan, camiden soğutan ve kaçıran şey nedir? Menfi siyasette son nokta: "Onu başkan yapmaz isek bize çocuğumuz ve eşimiz haramdır!" Yok artık daha neler? Dinin "haram" konusunu bile siyasete alet etmek! Böyle yaptıkça emin olun ki, insanlar dinden de dindardan da hep kaçacaktır. Allah(cc) akıl, fikir, iz'an, insaf ve basiret versin.

Risale-i Nur Külliyatı

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