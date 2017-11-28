"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Cehalet, sahih hadislere “Uydurma” damgası vurdurur!

Ali FERŞADOĞLU
28 Kasım 2017, Salı
Baştan ayağa mu’cize olan Kur’ân ayetleri veya hadis-i şeriflerin istikbale bakan haberleri, rakamlara dayalı ihbarları, şifreleri vardır.

Bunlara vakıf olmayanların, inceliklerini bilmeyenlerin, anlamayanların, “Ayette ve hadiste böyle bir şey yoktur” demeleri çok tuhaftır. “Yok!” demek bir izah, bir ispat değil, bir inkar, bir nefiydir. Nefiy, ispat edilemez. 

Hele hele, böyle hadislere, “Uydurmadır!” damgası yapıştırmaları, cahilce bir yaklaşımdır.

Tıp, fizik, kimya, astronomi, matematik, biyoloji, botanık, zooloji, jeoloji gibi fen ilimlerinin kuralları, formülleri, ince hesapları vardır. Herkes bunları bilemez, göremez, anlayamaz. Hatta, tıp ilmi o kadar dallanmış budaklanmış ki, bir alt dalında uzman olan, diğerlerinde gabidir, yabancıdır. 

Astrofiziği, izafiyet teorisi, kuantum fiziğini anlamayan bir astronomi dersleri öğretmeni, “Ben de fizikçiyim, bunları anlamıyorum, bilmiyorum, bunlar uydurmadır” iddiasında bulunması ne ise, ayet ve hadisteki ince sırları, ebced-cifir hesaplarını anlamaması, inkâr etmesi de odur.

Mesela, bir hadis-i şerifte mealen şöyle buyuruluyor: “Dünya öküz ve balık üzerindedir.”1

Mealine ve tercümesine bakanlar, hakikaten “Süt denizinin içinde büyük bir balık, balığın üstünde bir öküz, öküzün boynuzları arasında dünya duruyor. Biri bir haram işledi mi, cehennem ateşinden bir alev fışkırır, su kaynar, balık kızarır, öküz titrer, deprem olur, dünya yerinden oynar!” şeklinde anlaşılmış ve acaip şekillerde tasvir edilmiştir. 

Bu hadisin anlamı ne olabilir?

Bediüzzaman, “Hocalar diyorlar: Arz öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, muallâkta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var, ne de balık!” şeklindeki suali harika bir surette cevaplandırır ve akli, mantıki, ilmi (teknik, coğrafi, astronomik, ekonomik) izah ve ispatını yapar.2 

İşte Bediüzzaman, Kur’ân’ın herbir harfinin bile çok derin ve engih manalarının olduğunu veciz bir şekilde şöyle anlatır.

Dipnotlar:  

1- Hakim, Müstedrek, 4:636; Münziri, Tergip ve Terhip, 4:257 2- On dördüncü Lem’a

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    273. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor

    O botta siz olsaydınız!

    İnsanlık dondu

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    📷

    Arabalı vapurda akşam namazı

    PYD kontrolünde ABD gözetiminde

    Topal Hafız tekrar oğlunun yanına getirildi

    15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malı satıldı

    'Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik'

    İsrail 138 aileyi daha evsiz bırakacak

    "Bu suçlamaların var olduğunu biliyorum''

    Yoksulluk sınırı 5 bin 106 liraya çıktı

    'AB ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz'

    Gülmen’e yine tahliye yok

    15 Temmuz Kurtköy Havalimanı davasında cezalar belli oldu

    Sınırdan yürekleri acıtan bir haber...

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Eski albay Temel Çetinkaya hakkında karar

    İş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    Görevlerinden ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor
    Genel

    O botta siz olsaydınız!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarsus Cezaevinde neler oluyor?
    Genel

    İnsanlık dondu
    Orhan GÜLER

    “AKP, 2019’da ‘iktidarı kaybetmek’le karşı karşıya!”
    Risale-i Nur'dan

    Sadece kendi menfaatini düşünen, insanlıktan çıkar
    Genel

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    Halil AKGÜNLER

    Kabirdeki sinema perdeleri
    Atilla YILMAZ

    “Hiç bir asır böyle bir tarzı göstermemiş”
    📷
    Genel

    Arabalı vapurda akşam namazı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.