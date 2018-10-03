Cemaatler sosyal hayatın tabiî bir sonucudur - 1

Namaz çıkışı kapısında durup sorarsak; herbirisinin bir cemaate dahil, hatta, imam-müezzin, vaiz, hatta müftü vesairenin de çoğu bir cemaat ve tarikate mensup olduğunu beyan edecektir.

Şu halde, Kur’ân, Sünnet-i Seniyye’de mükerreren vurgulanan ve Risale-i Nur’un temel meselesi ve sosyal hayatın tabiî bir sonucu olan “cemaat” olgusunu bütün yönleriyle ortaya koymalıyız.

1- Neşriyatımızdan cemaatle ilgili çıkan kitaplar (Cemaatler, Kardeş Olalım, Uhuvvet Risalesi, İhlâs Risalesi) set olarak ve özel bir fiyat ve kampanyalarla Türkiye’nin her tarafında dağıtımı yapılmalı.

- Bu eserler; dershanelerde kalan talebelere veya serbest çalışan kardeşlerimize ders ve seminer hazırlaması için verilmeli. En az bir ay olmak üzere mühlet vermeli.

- Cemaatle ilgili yazılar yazmalı.

- Röportajlar: Sosyologlar, psikologlar/din psikolojisi, cemaat ileri gelenleri (kanaat önderleri) ilahiyatçılar, müftüler ve etkili yazarlara-cesaretlileri kalanlara tabiî ki-beş altı soru, gerek şifahî, gerekse “e-posta, Watsap” yoluyla gönderip cevaplandırmaları istenebilir. 100 kişiden 10-20 kişi bile cevap verirse iyidir.

- Paneller tertiplemeli. Cemaat mensuplarına giderek birlikte organize etmenin yolları aranmalı, onlardan panelist çağırmalı.

- Ulusal, mahalli radyo ve televizyonlarda programlar yapmalı, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’de cemaat dersleri, sohbetleri yapabiliriz.

2- Cemaat ve tarikatleri ortadan kaldırmak Deccalizm/Süfyanizm, vahşi kapitalizm, “ifsat, ahlâksızlık, zındıka, dinsizlik, mason komiteleri” ile Kemalizm zihniyetinin projesi olduğunu, 1925’lerden sonraki uygulamaları gözönüne sermeli.

13 Aralık 1925 tarihinden başlayarak, tekke ve zâviyelerin kapatılması gibi “inkılâp kanunları” adı altında birçok dayatmalar getirilmişti. Bunlara, “bey, paşa, efendi, hacı, hoca” ve benzeri lâkap ve ünvanların kaldırılması, beynelmilel erkamın (rakamların) kabulü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Şapka İktisa’ı Kanunu, Medenî Nikâh Kanunu’nun...

3- Cemaatlere bağlı olanlar, bilhassa gençler, namazında, niyazında, dinine daha bağlıdır.

4- Her ilçe ve ilden en az iki-üç kişilik heyetler oluşturup cemaat ileri gelenleri müftü, vaiz, imam-hatip, ziyaret edilip “cemaat nedir, cemaatin Kur’ân ve Sünnetteki yeri nedir?” gibi soruları yöneltip bilgi-alış verişinde bulunmalı.

5- Yeni Asya’nın 50. Yılında, cemaat meseleleri (birkaç konuşmacıyla) vurgulanmalı. Yeni Asya’nın Cemaatle ilgili çalışmaları belki bir broşür halinde hazırlanabilir.

6- XIV. Risale-i Nur Kongresinin mevzuu, cemaat ve tarikatler olarak seçilebilir.