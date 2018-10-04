Cemaatler sosyal hayatın tabiî bir sonucudur - 2

Hz. Erkam (ra) Müslüman olduktan sonra, Peygamberimizi (asm) evine dâvet etti ve “Yâ Resûlallah (asm), evim, evinizdir. Emrinizdedir. Nasıl, ne zaman ve ne kadar arzû ederseniz, kullanabilirsiniz” dedi.

Hz. Erkam’ın tertemiz, geniş, ferah evi, sayıları 10-15 civarında olan Müslümanlar için bir dârü’l-İslâm, dârü’l cemaat ve medrese-i imaniye ve Kur’âniye oldu.

Burada rahatça ibâdetlerini ifa ve İslâmı tebliğ ediyorlardı. İlk âyetlerin bir kısmı burada nazil oldu, Hz. Ebubekir (ra) annesi Ümm-ül Hayr, Hz. Hamza, Hz. Ömer (ra) gibi ilk sahabilerin çoğu bu evde Müslümanlığı seçti. Geneli kucaklaması ve umum cemaatlere şamil olması için, Peygamberimizin (asm), Erkam bin Ebi’l-Erkam’ın evine taşınması tarihini Cemaatler Haftası veya yılı ilân edelim.

7- Veya, ilk dershane, Medrese-i Nuriye’nin kuruluş ve açılış tarihi 1927’yi Cemaatler Haftası veya yılı ilân edelim.

“Nurlar’ın birinci medresesi olan ve ben ruhen çok alâkadar olduğum Barla’nın ehemmiyetli genç şakirtlerinden… Barla, birinci medrese-i Nuriye olduğunu hissetmeye başlamış…”1

“Birinci Medrese-i Nuriye veya Nurlar’ın Birinci Medresesi” Bediüzzaman’ın ilk Risale-i Nur hizmetlerinin başladığı Isparta’nın Barla hakkında kullandığı bir tabirdir.

“Barla, Risâle-i Nur dershânesinin ilk merkezi idi… Üstad, sekiz senelik ikametgâhı olan medrese-i Nuriyesine yaklaşırken kendini tutamadı; mübârek gözlerinden yaşlar boşandı… Sonra, Nur dershânesi olan odasına girdi.2

Üstad Bediüzzaman’ın, Barla’da kaldığı ev de Risale-i Nur’un birinci dershanesi ve aynı zamanda altı vilayet genişliğindeki Medreset’üz-Zehra’nın çekirdeğidir.

8- Medrese-i Nuriyeler/dershaneler mutlaka ihya edilmelidir.

Şimdi Medrese-i Nuriye olan dershaneleri ihya için ne yapmalıyız?

- Üniversite kampuslerine yakın dershaneler açmak…

- Mutlaka, ama, mutlaka kendi çocuklarımızı dershanelerde kalmalarının zeminini ayarlamak…

- Laakal derslere devamlarını sağlamak.

- Dershanelerimizi sosyal faaliyetlerle cazibe merkezi haline getirmek…

Bu maddeler ışığında Yeni Asya gerçeğini toplumumuza anlatabiliriz.

Ve bu meseleler dersler, sohbetler, seminer ve konferanslarda işlenmeli.



Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikâsı. 2- Tarihçe-i Hayat.