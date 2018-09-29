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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Cemaatlere istişare yol göstermelidir

Ali FERŞADOĞLU
29 Eylül 2018, Cumartesi
İstişâre, mealen “Yapacağın işi önce onlarla meşveret et.” fermanıyla emirdir ve farzdır.

Netice hangi yönde olursa olsun, “Eğer karar verirsen azmet ve artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”1 mealindeki âyete göre, “Doğru muydu, yanlış mıydı?” hissine kapılmadan, tartışmalarına girmeden azmedip, tevekkül ederek mutlaka uygulanmalıdır.

Asr-ı Saadet istişare modeli böyledir. Peygamberimiz (asm), hakkında vahiy olmayan bütün meselelerde ashabıyla istişare etmiştir. Ve kendi görüşünün aksine de olsa istişarenin kararlarına harfiyyen uymuştur.

Bedir Savaşı, bir avuç Müslümanın ve İslâmiyetin geleceğiyle ilgilidir. Mücahidlerle istişâre eden Hz. Peygamber (asm) 305 kişilik ordusunu Bedir’e getirerek kuyulara yakın, düz bir yerde konuşlandırır. “Mâdem durum bu kadar hassas, ordu komutanı benim, reis benim, öyle ise inisiyatifi elime alıyorum!” demez; ashabıyla karargâhın yerini görüşür.

Henüz 33 yaşında bir genç olan Hübab bin Münzir (ra) ayağa kalkarak, “Ya Resulallah! Burası, sana Allah’ın emrettiği, bizim için ileri gidilmesi veya geri çekilmesi câiz olmayan bir yer midir? Yoksa şahsî bir görüş neticesi bir harp tedbiri olarak mı seçildi?” diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, “Şahsî bir harp tedbiri olarak düşünüldü!” diye buyurunca Hubab:

“Ya Resulallah! Karargâh buraya kurmak pek uygun değildir. Kureyş kavminin konacağı yerin yakınındaki su başına gidip konalım. Ben orayı bilirim. Orada suyu bol ve tatlı bir kuyu vardır. Onun gerisindeki bütün kuyuları kapatalım. Sonra bir havuz yapıp onu su ile dolduralım. Sonra da müşriklerle çarpışalım. Biz susadıkça havuzumuzdan içeriz. Onlar su bulup içemezler, zor duruma düşerler.”

Diğer Sahabe-i Kiram da tasdik edince, Resul-i Ekrem (asm) “Ey Hubab, doğru olan görüş senin işaret ettiğindir!” buyurarak meşverette alınan kararı uygularlar.2 

Keza, Uhud Savaşı öncesi meşveretten “meydan savaşı” kararı çıkar. Göngörmüş sahabilerin, “uyarması üzerine, bazıları görüşlerinden vazgeçtiklerini söyleyince, “Bir peygambere, zırhını giydiğinde, artık geriye dönmesi yakışmaz.” diyerek isteklerini geri çevirir.3 

Uhud, Mescid-i Nebeviye’ye 5 kilometre uzaklıkta ve meyil giderek yükseliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz (asm), zırhını evinde giyinip o kadar yolu ağırlığı ve sıkıntısı altında gitmiş olabilir mi? Şu halde “zırh” meşverettir, denilebilir. Yani, âyetin de işaretiyle, “karar aldıktan sonra tevekkül ile azmetmek ve peşinden gitmektir.”

Uhud Harbi’nde de kendi düşüncesinin aksi olan ve istişare neticesinde şûrâdan çıkan ekseriyetin fikrine iştirak etmiş, tereddüt etmeden, tevekkül ederek, emin ve kararlı bir şekilde meşveret kararları uygulanmıştır.

Onun çağımızdaki en büyük talebesi ve varisi Bediüzzaman da ona ittiba etmiştir:

“Her meselemizde emir, Risâle-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin (talebelerin) ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Siz meşveret edin, ben kararınıza uyarım.”4 

Meşveret kararlarına itiraz edenlere soru şu: Peygamberimiz (asm), Sahabe-i Kiram, onun varisleri âlimler ve Bediüzzaman, kendi görüşlerinin aksine de olsa istişare kararlarını kabul ediyor; siz niçin etmiyorsunuz?

Dipnotlar: 

1- Al-i İmran Sûresi, 159.

2- Sîre, 2:272; Tabakât, 3:567-568.

3- İbnu Kesir, II, 91; Beydavi, I, 178.

4- Hizmet Rehberi, Yeni Asya Neşriyat, 

İstanbul, 1999, s. 175.

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