Cifir, hurufilikle karıştırılmamalı

Biyokimya, fizik (atom ve nükleer fizik) gibi ilimler insanlığın mahvı için kullanıldığı gibi, harf ilminin de hurufilik tarafından putlaştırılıp saptırılması mümkündür.

Hurufilerce harflerin mukaddes sayılması, ebced/cifirin falcı/büyücü, şarlatanlar tarafından istismar ve alet edilmesi, harf ilminin yanlış olduğu anlamına gelmez. Zira eşya yaradılışta helâldir; yani eşya ve ilim zatında kötü, olumsuz değildir. Ateş, neşter gibi nötrdür. Ateş kazanın altına konursa yemeği pişirir, sobanın içine yerleştirilirse ısıtır, odanın ortasına atılırsa evi yakar! Neşter cerrahın elinde hayat kurtarır, katilin elinde hayat söndürür!

Aynen bunun gibi, harf ilmini de olumlu veya olumsuz kılan, kullanma tarzı ve dozudur. Bugün fizik, biyokimya ve benzeri ilimler de insanlığın mahvı için pekâlâ kullanılıyor. İlâçları da buna kıyas edebiliriz: Şifayı ilâçta aramak gibidir. Şâfî-i hakiki, Allah’tır. Şifa özelliğini de ona veren ve şifa kaynağı, O’dur. Şifayı ilâç veya doktordan bilmek batıldır, sapkınlıktır. Elbette eczacılığı ve ilâcı değil, bunları yanlış yolda istimal edenleri yermek gerekir.

İslâm’ın öz kaynaklarından gelmemekle beraber İslâmîleşen ebced/cifirin daha önce de Yahûdî ve Hırıstiyan âlimleri tarafından kullanılması, İslâmî ilimlerden sayılamayacağı ve Müslümanlarca da kullanılamayacağı anlamı taşımaz. Yazı, kurban, erkeklerin sünnet olması, ticaret gibi daha pek çok mesele Kur’ân inmeden önce de vardı. Kur’ân ve sünnetin bu meselelere temel esprisi ve yaklaşımı şudur:

Semavî dinlerin hakikatinden gelen, tahrif edilmemiş kısmından olan ve insanlığın ortak kültürünün mahsulü geleneklerden İslâm’a uyanları tasdik etmiş, eksik olanları tamamlamış, yanlışları düzeltmiş, yaşayan güzellikleri ise aynen almıştır. Ayrıca bunlar arasında imân şartları, namaz, oruç gibi daha pek çok konu sayılabilir... İşte, ebced ve cifir de bu kategoride sayılabilir.