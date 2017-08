Cifir ilminin sırları

Ledün ilmi ve sahasına giren meselelerin sırrını kavrayabilmek için şu noktalara yoğunlaşmak gerekir:

- Yüce Yaratıcı, Mukaddir isminin olarak gereği atomaltı parçacıklardan kâinatın bütününe kadar her şeyi takdir etmiş, her şeye bir ölçü getirmiş, her şeye bir prensip/kanun koymuştur. Bu kanunlar kâinatın bir ucunden diğer ucuna dek geçerlidir ve aynıdır. Bu aynı zamanda O’nun ehadiyet ve vahidiyet sıfatlarının yansımalarıdır.

- “Kâinat” denen tabiattaki bütün hadiseler bu kanunlar çerçevesinde, hikmet ve sebepler dairesinde cereyan eder.

- İnsan küçük bir kâinat, kâinat büyük bir insandır. Kâinatta ne kadar biyo-elektro-manyetik enerji boyutları, element ve unsurlar varsa, insanda da mevcuttur. Hatta insanda melekî, cinnî, şeytani, nebatî (bitkisel), madenî, unsurî bütün özellikler mevcuttur. Hangisini isterse, o cephesini geliştirir.

- Kâinat tek bir vücuttur, bir canlıdır. Tıpkı insan gibi... Hayatı var, ruhu var; hisseder, tepki verir. Ruhunu tekâmül, duygularını kontrol edebilen makro düzeydeki bu enerji boyutları ve âlemlerle irtibata geçip istifade edebilir. İnsan bu yönüyle de keşfedilmeyi bekleyen gayblar âlemidir. Kendisini bilen, öğrenmeye çalışan, bu sistem hakkında bilgi sahibi olur.

- Allah’ın koyduğu kanunlar araştırıldığı, incelendiği, öğrenildiği ve onlara uyulduğu nispette tekâmül edilir, mutlu ve huzur yakalanır.

- Tabiat kanunlarının iç boyutu, batını, hadiselelerin; batın, meleküt, ökült, maddeötesi, metafizik bağlantıları gaybdır. Ledün ilmi, bu âlemlerin sırlarına, inceliklerine, derinliklerine ait manevî, özel bir bilgidir ve vehbîdir. Doğuştan, çalışmakla kazanılmayıp Allah’ın (c.c.) lütfuyla dilediğine hibe etmesidir. Gayet tabii ki, vehbî ilmine istihkak kesbedecek ve kaldıracak ruhî bir tekâmül/olgunluk gereklidir.

- İlm-i cifir (ilm-i ledünün hesap/matematik bölümü) meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor.