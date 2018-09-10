"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cimrilik toplumları yok eder

Ali FERŞADOĞLU
10 Eylül 2018, Pazartesi
Cimri, kendisine ihsan, ikram ve emânet edilmiş mal-mülk ve servetten, karşılıksız olarak isteyenlere hiçbir şey vermeyendir.

Cimrilik öyle bir hastalıktır ki, cimri kendisine karşı bile hasistir. Cimri, cömerdin de düşmanıdır.

Kâinat ve içindeki varlıklar, lisân-ı hal ve fiilleriyle mütemadiyen bir cömertlik örneği sergilerler. Bağ, bahçe, tarla, ağaç ve hayvanlara kadar, her şey bir ikram ve cömertlik âbidesi kesilir. Allah’ın ni’met, ikram ve ihsanlarını bir tablacı gibi, cimrilik göstermeksizin bize sunuyorlar.

Cimri, etrafındakilerin yaptığı ikram ve ihsanlardan da müthiş bir azap duyar.

Ayrıca cimrilik, kıskançlık, düşmanlık, haset, kin gibi duyguları üzerine çeken bir mıknatısa benzer. Birçok kötülüğü de üzerinde toplar.

Allah (cc), cimrilere, “Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme” 1 diye seslenirken, bir başka âyet-i kerîmesiyle de daha şiddetli bir ikazda bulunur: “Allah’ın lütûf ve ihsanıyla onlara verdiği şeyde cimrilik edenler, bu cimrilikleri kendileri için hayırdır sanmasınlar. Bu onlar için bir şerdir.”2

Peygamberimiz (asm) ise yukarıdaki âyeti şöyle tefsir eder:

“Kesenin ağzını bağlama, senin de rızkın bağlanır. Cimrilikten sakınınız. Çünkü sizden öncekileri cimrilik yok etti. Onları kan dökmeye, helâli haram görmeye sevk etti.” 3

Cimriler akıl ve eğitim özürlüsü kişilere benzer. Akıllı insanlar ise cömertlikle kendilerini ve mallarını koruma altına alırlar.

Batı insanı ile dinine bağlı bir Müslümanı bu konularda kıyas etmek mümkün değildir. Ancak, onların hayatı menfaat üzerine döndüğünden, menfaatlari olmayan hiçbir şeye yatırım yapmadıkları gibi, çıkarları bulunmayan hiçbir kişiye veya işe yardım da etmezler. Onun içindir ki cimrilik, onların hayat felsefelerinin bir parçası haline gelmiştir. Müslümanlar ise her türlü yardım, iyilik ve merhametle mükellef olduklarından, hayatlarında cimriliğe yer yoktur, olmamalıdır.

Dipnotlar: 

1- İsrâ Sûresi, 29.

2- Âl-i İmrân Sûresi’nin 180. Âyeti.

3- Ebû Davud, Zekât: 46; Müsned, 2: 160, 195.

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'nın planı ne?

    Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

    İsveç'te düşündüren seçim sonuçları

    'Başaramazsak Allah'a ısmarladık der ve çeker giderim'

    Yüksekova şehidi dualarla memleketine uğurlandı

    MÜSİAD da aynı şeyi söyledi

    Açken alış veriş yapmayın

    Kaçak elektriğe uydudan tesbit

    Çocuklar ölüyor dünya sessiz

    Altın hesapları azaldı

    Genelkurmay: İki asker iade edildi

    72 yaşındaki "Horoz Halil Emmi"den mesaj var

    Rusya'daki protestolara binlerce kişi katıldı

    Sınırına komando ile askeri araç takviyesi

    ABD'de "Florence" alarmı: Acil durum ilan edildi!

    'İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz'

    Sekreterden skandal açıklama

    Hangi ülkenin kaç makam aracı var?

    5 bin kişi böbrek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Ali FERŞADOĞLU

    Cimrilik toplumları yok eder
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Faruk ÇAKIR

    Kamu tasarruf yapar mı?
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâma sarıldıkça ilerledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.