Çok bunaldık, bir müjde, bir ışık yok mu?

Ebced-Cifir yazılarını takip eden bir kardeşimiz, “Masum, mazlûm kardeşlerimizin mağduriyeti bizi çok bunaltı, çok üzüyor. Ebced-cifirden bir müjde, bir ışık yok mu?” diye sordu…

Ebced-cifir’le değil, ama adeta insanın dünya hayatının serünevinini özetleyen Yusuf Sûresi’nde büyük saadet, ferah ve sürur müjdeleri buldum.

Şöyle ki: Sevgi, güzellik, kıskançlık, nasihat, evlât hasreti, ihanet, kuyuya atılmak, köle olarak satılmak, saraylarda yaşamak, aşk-ı hakikiye gitmek, iffetini korumak, iftiraya uğramak, zindanlara düşmek, zindanın medreseye dönüşmesi, rüyay-ı sadıkalara mazhar olmak, sonra Aziz-i Mısır olmak, kardeşleri için de tevbe etmek, anne-baba ve kardeşlerine kavuşmak gibi büyük bir saadete nail olmanın ardından Ahiret yurdunu istemek...

İşte, bugün masum, mazlûm yüz binlerce insan, kardeşleri tarafından kıskanılır! Önce siyaset kuyusuna; sonra Medrese-i Yusufiye’ye atılır. Çoluk-çocuklarıyla birlikte milyonlarcası mağdur edilir…

Bu masumiyet, mazlûmiyet ve mağduriyet sonu saadettir: “İman nazarıyla bakan bir mü’min, insanların o cihete gidişleri, seyahatleri adem âlemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fâni menzilden bâki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, adem âlemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibarıyla saadetlerdir. Çünkü, nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir. Meselâ, Hazret-i Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete, ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha’nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nâil olmuştur.

Ve kezâ, rahm-ı mâderden dünyaya gelen çocuk, mâhut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nâil oluyor.

Bu günlerde, ülkemiz ve İslâm âlemi olarak Yusuf Sûresi’nden alacağımız en önemli derslerden birisi, “anlayarak, kabul ederek okumak, nasihatleri dinlemek ve çokça tevbe” etmektir…