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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çözüm Kur’ân ve Hadiste ise, biz nerelerindeyiz?

Ali FERŞADOĞLU
27 Haziran 2018, Çarşamba
24 Haziran seçimlerinin sebep ve sonuçları tartışılmaya devam edecektir.

Yani, bu seçimde de, “hubb-u cahın, havf/korku damarı, enaniyet ve dünyanın cazibedar şeyleri” ne kadar etkili oldu? Küresel güçlerin çıkarları, beklentileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini istemeyen II. Avrupa’nın tesiri ne kadar, ortaya çıkarılacaktır.

Şimdi herkes şu hakikat üzerinde yoğunlaşmalı:

Başta İlahiyatçılarımız olmak üzere dindarlar olarak şu sloganla geliyoruz:

“Çözüm Kur’ân’da ve Hadiste (Sünnet-i Seniyye’de)!”

Peki, bu temel kaynaklar hayatımızın neresinde? İman; okumak, ilime, tefekküre, yani derin ve detaylı yüksek düşünmeye de inanmak ve bunları yapmak demek değil midir? En büyük düşmanımız “cehalet” değil mi?

Eğitim sendikalarının araştırmalarının çarpıcı sonucu: Türkiye’de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 235’inci sırada. Türkiye’de kitaba yılda harcanan para ortalama 45 sent. (1.5 TL’den biraz daha fazla).

Günde ortalama 6 saat televizyon izlenip, 3 saat internet takip ediliyor.

“Bir Japon yılda ortalama 25 kitap, bir İsviçreli 10 kitap, Fransız 7 kitap okurken; Türkler 10 yılda bir kitap okuyormuş!

“Türkiye’de (Nüfus 80 milyonyona dayandı) okuma alışkanlığına sahip ancak 80 bin kişi varmış!”

Eğer hakkıyla kitaplara iman etseydik, Kur’ân’ın bu emir ve tavsiyelerini dinlemez miydik?

Çocuk, anne-babasının elinde kitap değil, televizyon kumandası görüyor!

“Dünyada en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır” hakikatinin ne kadarını yaşıyoruz?

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 16 Haziran 2008’de şu açıklamayı yapmıştı: “Türkiye’de beş vakit namazlarını kılanların oranı 1/40 (kırkta bir).”

İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu, MAKÜ, İHH, Memur-Sen tarafından 21.12.2016 tarihinde, düzenlenen “Hayatımız Kur’ân” konulu programdaki şu soru ve açıklamalarına bakar mısınız?

“Evinizde Kur’ân kitabınız var mı? Yüzde 95 bu soruya evet cevabı verdi. ‘Hayat kitabınız Kur’ân’ı bir kez okudunuz mu anlayarak?’ Evet diyenler yüzde 4.9.

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