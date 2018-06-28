Çözümü, Kur’ân ve hadiste arayalım

Evet, “Çözüm Kur’ân ve Hadiste…”Ancak, Müslümanlar ve bilhassa dindarlar olarak;

“Gıdalarımızı Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin emrettiği helâl dairesinde mi alıyoruz?”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 23 Kasım 2017’de İstanbul düzenlenen “5. İslâm İşbirliği Teşkilâtı Helâl Fuarı Dünya Helâl Zirvesi”nde konuştu: “57 Müslüman ülkesi kendi tükettiğimiz helâl olması gerekli olan helâl gıda ürünlerin yüzde 20’sini üretiyor.” (DHA)

Yediğimiz, içtiğimiz gıdanın yüzde 80’ini kim üretiyor? Gayr-i müslimler! Peki, üretilen yüzde 20 helâl gıdayı yüzde kaç dindar araştırarak şuurlu olarak buluyor ve helâl olarak tüketiyor?

Yani, helâl-haram kurallarına hassasiyet gösteriyor? Yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkenin yüzde kaçı, sağlık kurallarına riayet ediyor? Müslümanlar olarak ne üretiyor, ne alıyor, ne satıyoruz?

Dindarların yüzde kaçı faizden kaçınıyor? Dindarların yüzde kaçı (erkek-kadın) tesettür kurallarına uyuyor? “Hürriyeti/meşrûtiyeti imanın özelliği” olarak görüyor? Artık hayatın diğer bütün alanlarında, dindarların yüzde kaçı Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’ye göre hareket ediyor; siz hesap ediniz.

Bu tabloya göre dindarların yüzde kaçı; içtimaî/siyasî ölçü, prensip ve stratejilerini Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’ye göre ayarlıyor?

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki en mükemmel tefsiri Risale-i Nur değil mi? Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî/sosyal, siyasî ölçülerini tam olarak Risale-i Nur ortaya koymuyor mu?

İstibdadın mahiyeti ve zararları, imanın özelliği hürriyet ve unsurları ‘Münâzarât’ta halledilmemiş mi? Münâzarât “reçetetü’l-avam” halkın reçetesi değil mi? Baştan sona bütün meseleleri âyet ve hadislere dayanarak çözmemiş mi?

Muhakemat “reçetetü’l-havas” ilim ehlinin, kültür seviyesi yüksek kesimin reçetesi değil mi? Peki, ‘havas’ımızdan kaç kişi “reçetetü’l-avam” kitabını okudu, anladı ve uygulamaya çalıştı?

O zaman, “Çözüm Kur’ân’da ve Hadiste (Sünnet-i Seniyye’de)!” sözü havada kalmıyor mu?