Dehşetli bir zaman dilimindeyiz

Dehşeti nereden geliyor? Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde, “Hz. Adem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise, daha büyük bir fitne yoktur” buyurur. (Müslim, Fiten: 126.)

Deccalizm/Süfyanizm nedir? Materyalizm, ateizm, Darvinizm, Marksizm, sosyalizm, feminizm gibi bütün seküler “izm”lerin, batıl, sapık felsefik akımların birleşmesinden hasıl olan, başta İslâmiyet olmak üzere bütün dinlere, maneviyata, ahlâka savaş açan; en büyük gücü istibdat/baskı, münafıklık gibi zulümler olan dehşetli bir dinsizlik, imansızlık, ahlâksızlık cereyanıdır.

Bediüzzaman, bu cereyanların siyaseti çepeçevre kuşattığına dikkat çeker: “Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. (...) Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş. (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 317)

“Ümmetim için şu üç şeyden korkuyorum: Âlimin zellesi yani ilmine muhâlif amel işlemesi, kendisine tâbî olunan hevâ vü heves ve zâlim idâre.” (Heysemî, I, 187)

İşte böyle dehşet ve vahşet alud bir zamanın tam ortasındayız. Ve buna karşılık Peygamberimiz (asm) bize dayanışacağımız hizbi, grubu gösterir: “Benim ümmetimden bir grup da Allah’ın emri gelinceye kadar hak üzerine devam edecek, onlara muhalefet edenler kendilerine zarar vermeyecekler.” (Ebû Dâvud, Fiten, 1/4252)

Evet, Nemrud’a karşı mücadele stratejisini ancak Hz. İbrahim (as), Fir’avun’a karşı Hz. Musa (as) ve Deccal’a karşı Hz. Muhammed (asm) geliştirebilir. Hz. Peygamberimizin (asm) Deccalizme/Süfyanizme karşı stratejisini de ancak en büyük müçtehid, müceddid ve mehdi tefsir edebilir, yorumlayabilir, tevil edebilir ve mücadele metotları geliştirebilir.

O sıfatları taşıyan Risale-i Nur, baştan ayağa “Deccalın” kötülüğünü, fitnesini engelleyen, Süfyanist kanserine karşı en etkili şuâ tedavisini Beşinci Şuâ ile yapmıştır.

