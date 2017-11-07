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7 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Domates ihracatı, S-400 savunma sistemleri ve boşluktaki sorular!

Ali FERŞADOĞLU
07 Kasım 2017, Salı
Dünyada başdöndürücü ilmi, teknolojik keşifler ve ilerlemeler kaydediliyor.

Batı, “bilim ve teknoloji” üretip satıyor! Türkiye ne üretiyor? Henüz yüzde yüz bir otomobilimiz bile yok! İlaç sanayii, makine sanayii ve benzeri sekiz on sanayi sektörlerinde de yüzde yüz mamulatımız yok!

Peki, Türkiye ne üretiyor?

Domates! Onu da satamıyor! Birkaç tır (50 bin ton!) Ancak umutlar 300-350 bin ton üzerinde… Olsun, umut iyidir, ümitsiz de yaşanmaz ki!

Bu kadarcık domates satabilmek için mi 2.5 milyar liralık S-400 savunma füzesi aldılar Rusya’dan?

Çeşitli kaynaklarda, bu anlaşmanın toplam maliyetinin 2,5 milyar doları bulabileceğini belirtiliyor.”

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye’den domates ithalatına 2018’de başlayacaklarını, en fazla 50 bin ton domates alımı yapacaklarını söyledi. (04 Ekim 2017)

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatına izin verilmesi için Rusya Tarım Bakanlığı’nın teklif yaptığını bildirdi. Dvorkoviç, “İthalat, domatesin Rusya’daki yetiştirme sezonu haricini kapsıyor. Teklifte, ithalatın bu yılın sonundan itibaren, önümüzdeki yılın başına kadarlık dönemden bahsediliyor” dedi.

Şu sualler boşlukta sallanıyor:

-Neler oluyor? S-400 çok mu lazım?

-S-400’ler yeni ve modern silahlar karşısında biraz eski değil mi?

-Kaç yüz bin ton domates vererek bir adet S-400 alınabilecek?

-Neden S-400’ler alınmak zorunda kalınmış…

-Neden iktidar bu ve benzeri icraatlar için toplumu aydınlatmıyor? Neden gizli hesaplar ve pazarlıklarla işler kotarılıyor?

-İslam halifeleri şeffaf ve sorgulamaya açık idiler. Hani onların yolundan gidilecekti?

-Aldanan ve aldatan iktidarı sorgusuz-sualsiz destekleyenler, onun bütün olumsuz icraatlarına “şerik” olduklarının farkında mıdırlar?

 

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