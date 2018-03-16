Duâ ve müsbet bakış

Duâ, olumlu veya olumsuz hadiseleri olduğu gibi kabul etmek ve ona göre bir duruş sergilemektir.

Hatta olumsuz olayların tesirini azaltmak olumluya yönlendirmektir.

Olay, kişi ve nesne/objelere iki türlü yaklaşırız: Müsbet (olumlu, pozitif), menfi (olumsuz, negatif).

Nötr bir nesneyi/hâdiseyi, olum- lu/olumsuz; olumsuzu olumlu veyahut olumsuzu olumlu değerlendirebilir, görebiliriz. “Oh bardağın yarısı dolu!” veya “Vah, yarısı boş!”; “Ne güzel, rahmet yağdı!”, “Vay be yağmur bastırdı!” diye de aynı olayı farklı farklı değerlendiririz. En olumsuz şeyleri bile pozitif bakışımızla güzele çevirebilir veya güzel yönlerini öne çıkarabiliriz. Peygamberimizin (asm) köpek leşinin koku ve çirkinliğini nazara verenlere karşılık, “Ne güzel dişleri var!” diyerek; müsbet bakışı dersi verir. Pozitif bakış; sevinç, lezzete, hareket; negatifi ise elem, hüzün, durağanlık, karamsarlık getirir.

Duâ, imânın, kulluğun tezahürüdür. İman pozitif, olumlu bir bakıştır. Duâ, olumlu bakmayı ve düşünmeyi netice verir. Bediüzzaman, olumlu düşünmeyi, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır, (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 367.) şeklinde formüle eder.

Güzel/olumlu düşünme zihin tarlasına güzel; olumsuz düşünme ise menfi mânâlar ekmek demektir. “Yapamam, başaramam” tarzında negatif yaklaşımlar; peşinen olumsuza şartlanmaktır. O taktirde gerçekten de yapamaz. Daha doğrusu ona ol- durulmaz. Şiddetli bir arzuyla “Yaparım, ederim, başarırım” diyerek beynini, duygularını motive edip prog- ramlayan da kazanır.

Duâ, menfi, yanlış, bâtıl düşünceleri ve bakışı atarak beynimizi, gönlümüzü olumluya yönlendirmektir. Bu ise, iç dünyadaki problemleri halletmek, sıkıntı, stres, gerginlik alanından uzaklaşmak; huzur ve mutluluğun deryasında yüzmek demektir.

Duâ eden, olumlu bakar, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır, (a.g.e.)

Güzel/olumlu düşünen, bakan, duâ ile zihninin tarlasına güzel manalar eker. Ve kim ne ekerse, onu biçecektir. “Yaparım, ederim, başarırım inşallah” diyen zihnini, gönlünü olumluya motive edip programlar.

Netice itibariyle duâ, müsbet düşünceyle bakışı, o da pozitif güç, olumlu enerji pompalar.