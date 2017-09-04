Duâ, zikir, kardeşlik ve muhabbet niyetine tebrik

Bu buruk Kurban Bayramı tebriğimiz duâ, fikir, iz’an, şuur, muhabbet, uhuvvet/kardeşlik, ittifak, ittihad niyetinedir:
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder;
● Cemaatimiz, tarikatlerimiz, milletimiz ve İslâm âlemi için sükûnete, ihlâsa, uhuvvete/kardeşliğe, muhabbete, şefkate/merhamete, hayırda dayanışmaya, yardımlaşmaya, ittifaka, ittihada/birlik ve beraberliğe vesile,
● Delilsiz, belgesiz, haksız, hukuksuz hapse atılıp işine, aşına son verilen,
- Annesine - babasına,
- Bebeğine,
- Oğluna, kızına,
- Eşine,
- Kardeşine,
- Üst üste hapishane köşelerinde yığılan, isimleri unutulmuş, mahkemelere dahi çıkarılmamış bilcümle sair akraba-i taallukatına,
- Sözlüsüne, nişanlısına,
- Arkadaşına, dostuna,
- Komşusuna,
- Hocasına, öğretmenine,
- Cemaatdaşına, gönüldaşına,
- Alış veriş yaptığı esnafına,
- Doktoruna el konulan;
● Ve yine, malı, işi, mesleği, emeklilik hakkı, ikramiyesi, tasarrufu elinden alınan,
● Ve dahi mahkeme/yargılanma ve müdafaa hakkı tanınmayan,
● Ve keza, lekelenmeme hakkı gasp edilenlerin,
● Vaesefa hürriyetine el konulan mazlûm, mağdur ve masumların kurtuluşuna;
● Sabır, metanet ve tevekkül imtihanını kazanmalarına,
● Dindarlar için “hakikî dindarlığa”, şuura, ferasete, hakperestliğe, Kur’ân ve peygamber ahlâkına ulaşmalarına,
● Ehl-i imanın haksızlık karşısında susmamalarına,
● Ehl-i hizmet için tam bir ihlâs, tam bir sadâkat, tam bir sebat, tam bir metanet, tam bir tevazu ile hizmet etmelerine,
● Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, suiistimallerin son bulmasına ve istibdadın refine,
● Zalim, müstebid, darbeciler için tevbe-i nasuh ile istiğfarlarına; iradeleriyle nedamet etmeyenlerin Celâl, Cebbar, Kahhar esmasının tecellilerine düçar olmalarına,
● Ve insanlık için hidayete vesile olmasını Cenâb-ı Feyyaz-ı Adil-i Hakim-i Kerim-i Mutlaktan niyaz ederim.
“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber, Allahu ekber velillâhi’l-hamd”