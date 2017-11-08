Duâda avuçların çevrilmesi ve namaz sonrasındaki aşirler

Yeni Asya’yı aldıktan sonra sohbetlere gelmeye başlayan bir okuyucumuzun dikkatini çekmiş ve sordu:

“Neden duâda avuçlarınızı bazen semaya açarken, bazen de ters çeviriyorsunuz? Camilerde ve diğer zamanlarda hocalarımız, İlahiyatçılar, cami cemaati böyle yapmıyor.

Yalnızca Nur Talebelerinin böyle yapmasının sebebi nedir?”

Elleri çevirmenin sebebi Sünnet olmasıdır.

Peygamber Aleyhissalâtüvesselâm Efendimiz Allah’tan bir şey istediği zaman avuçlarının içini semâya kaldırır, bir şeyden Allah’a sığındığı zaman da avuçlarının dışını, ellerinin tersini semâya çevirirdi.1

Nitekim, bu uygulama, Doğu bölgelerimizde, İslâm âleminin muhtelif yerlerinde yapılmaktadır.

Bu Sünnet kimi yerlerde unutulmuş, kimi yerlerde ihmal edilmektedir.

Bu vesileyle bir hususu daha nazara verelim:

Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşir Sûresi’nin “La yestevi…”den sonra başlayan kısmı, Yatsı namazında Bakara Sûresi’nin son âyetleri “Amenerrasulu”den sonra okumak Sünnettir.

Peki, Peygamberimiz (asm), öğle ve ikinde namazından sonra aşir okumamış mı? Hiç şüphesiz okumuş. Onlar da, Öğleyin Fetih Sûresi, İkindi de Amme Sûresi okunur.

Ne var ki, bunlar unutulmuş veya ihmal edilmiş Sünnetlerdendir.

Başka aşirler okunamaz mı? Elbette okunabilir. Ama, bu sûrelerden okumak, ayrıca Sünnet sevabı verir.

Dipnot:

1- Müsned, 4:56.