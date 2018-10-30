Dualarımızı “hayırlısı ise” diye yapmalıyız!

Doğru İslamiyet’in doğru unsurlarından birisi dua, duanın da makbul olanı doğru duadır.

Mucibüddaavat olan Rabbimiz, Ezeli Kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’inde, “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?1, “Bana dua edin, size cevap vereyim”2 diye ferman buyuruyor.

Zira, dua da bir imtihan vesilesidir ve bu dünyaya, “ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül”3 yani, gelişmeye, mükemmelleşmeye, kâmil insan olmaya geldik.

Ancak, dualarımızı “Şunu ver, şunu nasip et!” demekten ziyade, “Ya Rabbi, hakkımızda hayırlı ise” ifadelerini kullanmalıyız. Neden?

Çünkü, Kur’ân’da (mealen) böyle yapmamız ferman ediliyor: “Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz, onu şer zannedersiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu hayır zanneder, sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”4

Olumsuz gibi görünen hadiselerde ve durumlarda bile hayır olabilir. Biz hazır zamana, kareye baktığımız için, o anda menfi gibi görünebilir. Veya, o hadise hayır gibi gözükebilir, şer olur. Hayır mı, şer mi olduğunu “Allah bilir, biz bilemeyiz.”

Bizim hayır gördüğümüz bir iş şer, şer gördüğümüz de hayır olabilir. Yâni, hâdisenin bir ciheti, dışı fenâ ve çirkin gibi gözükse de; öbür cephesi, içi, derûnu, arkası iyilik ve güzellik olabilir.

Delikanlının biri damdan düşmüş; bacağı kırılmış; canı fenâ halde yanmıştı. Uzun bir müddet yatağa mahkûm olur. Ziyarete gelenler;

“Üzülme, bunda da bir hayır vardır!” diye teselli ediyordu.

“Yâhû, bacağım kırıldı; bunun neresinde hayır vardır?” diye karşılık veriyordu.

Bir müddet sonra seferberlik ilân edilmiş; bütün gençler çağırılmıştı. Gidenler bir daha geri dönmedi. Onun ayağı kırık olduğundan almadılar. Gidenlerin bir kısmı geriye dönmemiş, dönenlerin bir kısmı da bacağını kaybetmişti! Onları görünce:

“Elhamdülillah, iyi ki bacağım kırılmış, bunda da büyük hayır varmış!” demiş.

Hergün buna benzer yüzlerce hadise yaşarız veya duyarız.



Dipnotlar:

1-Furkan Suresi, 77.

2-Mü’min Suresi, 60.

3-Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şâmiye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 43.

4-Bakara Suresi, 216.