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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dünya çapında kongre ve istişâreden dönen hacılar

Ali FERŞADOĞLU
27 Ağustos 2018, Pazartesi
Haccın tek bir gâyesi var: O da Allah rızasını kazanmaktır! Ancak, O en güzeli yaratır, en faydalı işleri emreder. Dolayısıyla Hac ibâdetine de binlerce hikmet ve fayda koymuştur.

Haccın, namaz, oruç, zekât (beden ve sıhhatin zekâtı) kurban, sadaka, güzel ahlâk, sabır, tekbir, tehlil, zikir, şükür, fikir, tesbih, duâ, istişare, fikir alış verişi gibi manevî ticaretler, hatta maddî ticaret dahil çok yönlü ibâdetleri içinde toplayan aynı zamanda sosyal / içtimaî bir ibadettir.

Hacılar, bu mukaddes vazife ve yolculukta neler kazandı, bize neler anlatacaklar?

Hac, İslâm şartlarından birisini ifâ etmek üzere Hâlık-ı Beytullah’ın, “Bir yol bulabilen insana, Allah için Kâbe’yi haccetmesi gerekir” (Al-i İmrân, 97.), “İnsanlara haccı ilân et... Tâ ki, orada dünyalarına ve âhiretlerine âit faydalar bulsunlar” (Hacc, 27-28.) emrini yerine getirmektir.

Hac, bir sabır eğitimidir. Kâbe yollarına düşen bir insan, yolculukta binbir meşakkat ve zahmetlerle başbaşadır. Türlü türlü fıtratlarla karşılaşmaktadır. Huyları, mizaçları, kültürleri, iklimleri, dilleri, mezhepleri, meşrepleri, meslekleri ayrı ayrı insanlarla yolculuk etmekte, onlarla buluşmakta, bir arada kalmakta, sabırların her çeşidini tatmaktadır.

Sabır eğitimini alarak memleketine dönen bir insan, insanlık için, engelleri aşmaya, problemleri çözmeye adaydır. Değişik ahlâk ve huydaki insanlarla omuz omuza gelmeye, beraber çalışmaya hazırdır.

Hac, insanı âdetâ melekleştirir. Allah rızasını esas alıp yola çıkan, midesi ve nefsî istekler etrafında değil, Beytullah etrafında dönen; devamlı taat, ibâdet ve zikirle meşgul olan, sabrı öğrenen, arkadaşlarıyla kavga etmeyen, şahsına karşı yapılan hakaretleri, işlenen kusurları problem haline getirmeyen insan melekleşir.

Hac yoluna düşen bir hacı adayı şunu görür, düşünür, konuşur, meşveret eder: Bu mübarek beldelerde, Hz. Adem’den başlayıp, âhirzaman peygamberi Hz. Muhammed’e kadar (asm) gelip geçen 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, 100 bini aşkın Sahâbînin iyilik ve güzellik uğruna vermiş olduğu mücâdelelerin hâtıraları vardır. Zâlim ve haksızlara karşı direnmeleri vardır, insanları hak yola dâvet etme kavgası vardır. Bütün bu hâtıralar hacının dünyasında tekrar tazelenir, pekişir.

Hac aynı zamanda kültür alış verişidir. Memleketinden kalkıp hacca giden insanlar pek çok belde, bölge, iklim, coğrafya, insan ve kültürlerle karşılaşırlar. Güzel âdet, örf, gelenek, yeni yeni icâd ve keşifleri görür; güzellikleri tesbit ederler. Memleketlerine döndüklerinde onları hem anlatırlar, hem de mümkün olanlarını uygularlar.

Hac, dünya çapında bir kongre ve meşverettir. Dünyanın muhtelif yerlerinden gelen milyonlarca  insan, idâreci, eğitimci, âlim, fikir adamı, san’atkâr, tüccar, zengin, dirâyetli kişiler, meşakkat ve problemlere tahammül edebilenler bir araya gelmektedir. 

Hac boyunca, birbirleriyle, bazan husûsî, bazan umumî mahfil, platform ve mekânlarda karşılaşır. Birbiriyle fikir alış verişinde bulunur. İslâmî, insânî meseleleri tartışır, tecrübelerini birbirine aktarır. Ürettikleri fikirleri, malları ve san’at eserlerini değiş-tokuş etmekte, yeni usûl ve prensipleri birbirlerine gösterirler.

Bütün ibâdetlerde olduğu gibi, hac ibâdetinin de, Allah indinde makbûl olması ve binlerce hikmetleri meyve verebilmesi için, “ihlâs” ile yapılması şarttır. Yânı, sırf Allah rızası ve O’nun emrini yerine getirmek maksadıyla yapılmalıdır.

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Yorumlar

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  • Bülent Bektaş

    27.8.2018 10:21:05

    Hac ibadetini böyle güzel yorumlayıp bize sundugunuz için teşekkurler Ali abi Bayram tatili bitiş sendromuna bu yazınız çok iyi geldi Size dua ediyorum

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