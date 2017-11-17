"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

“Düşünüp anlayasınız diye Kur’an’ı apaçık indirdik”

Ali FERŞADOĞLU
17 Kasım 2017, Cuma
Bazılarının sığ iddialarından birisi şudur: “Allah, Kur’an’da, ‘Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik.’1 buyurup ‘mübin’ olduğunu bildiriyor.

Mübin; açık, aşikar, aydınlık, manası vazıh demektir. Öyle ise, Allah’ın böyle nitelendirdiği Kitabı herkes anlar, ‘anlaşılması zor’ diye gösterilmemelidir.”

Bu iddia, Kur’an’ın derin mânâlarını, “her çağa, her fıtrata, her topluma, her ilim nevi insanına hitap ettiği mucizesini ve Allah Kelamı olarak derin mânâlarının bulunduğu” hakikatini görmezden gelmektir.

Kur’an’ın mu’cize olduğu apaçıktır.

Allah’ın kelamı olduğu apaçıktır.

Kur’an’ı dinleyen, bunun başka kelamlara benzemediğini ifade etmesi, apaçık Allah kelamı olduğunu bildirir.

Bediüzzaman’ın keşfi ve göstermesiyle, Kur’an’da geçen “Allah” ve Esma-i Hüsna’nın alt alta gelmesi mucizesi de gözlü tabakaya da “Kur’an apaçık Allah’ın kelamıdır!” dedirtmesi açısından apaçıktır. 

“Apaçıktır, herkes anlar, biz de anlarız, başka âlim, mütefekkir ve tefsircilere ihtiyaç yoktur” iddiasında olanlar, şu suallerin cevaplarını vermeleri gerekir: 

1-Hiç bir kimse; ayetleri açıklayan ahlak, fıkıh, tasavvuf vs. kitaplarına müracaat etmeksizin Kur’an-ı direkt açıp okuyarak anlayabilir mi? 

2-“Mânâsı da apaçıktır, herkes anlar!” diye anlıyorsanız, başkaları da Kur’an’ı anlar, apaçıktır, sizin kendinizi yırtarcasına anlatmanıza ve kabul ettirmenize gerek yoktur.

3-Kur’an’ın indirilişinden sonra yüz binlerce tefsir yapılmasının ve yüzlerce meal, yani kısa veya mota mot tercüme edilmesinin sebebi nedir?

4-Kur’an anlaşılır iddiasında bulunanlar-içlerinde mealciler de var-meali yapmak için niçin tefsirlere ve başka meallere de müracaat ediyorlar?

5-Arapça’da 62 bin kelime var, Türkçe’de karşılıkları yoktur. Karşılığı olmayan kelimeleri kullanan Kur’an’ı Türkçe’ye nasıl tercüme edeceksiniz, nasıl çevireceksiniz? Mânâ kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz?

Elbette tefsir ile, şerh ile, geniş açıklamalar ile... 

Dipnotlar: 1-Nahl Suresi, 16/89 

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    262. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset yapan hakime de, yargıya karışan siyasete de hayır

    Rıza Sarraf duruşmaya katılmadı

    MHP'de 'AKP ile ittifak' istifası

    ABD'ye bir haftada 2 not verildi

    Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

    Türk diplomatların yüzde 25'i ihraç edildi

    Diyanet'ten 'müftü nikahı' uyarısı

    Şemdinli'den acı haber: 2 asker şehit

    Bozdağ açıkladı: Sağlık durumu iyiymiş

    Açığa alınan 533 polis göreve iade edildi

    Dikkat: Kar soğukları geliyor

    Tezkeresini alacağı gün şehit düştü

    Myanmar askerleri sistematik olarak Arakanlı Müslüman kadınlara tecavüz etti

    AİHM’den Türkiye’ye 5 Aralık’a kadar süre

    Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

    Ekmek fiyatları açıklandı

    Türk domatesleri Rusya'ya ulaştı

    ABD: Bir an önce OHAL'i bitirin

    Suudi zenginlerin hesapları donduruldu

    Sağlık için 120 milyar lira harcadık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyaset yapan hakime de, yargıya karışan siyasete de hayır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm “Türk’ün dini” midir?
    Hüsnü ŞAHİT

    Bu rakamlar yalan söylemiyor-1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden sonra M. Kemal ve din
    Cevher İLHAN

    “AKP iktidarı ile Atatürkçülüğün ömrü uzatılıyor”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Dikilitaş’ın bilinmeyen sırları
    Ali FERŞADOĞLU

    “Düşünüp anlayasınız diye Kur’an’ı apaçık indirdik”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımı iman hakikatine vakfettim
    Şemseddin ÇAKIR

    Niçin adalet-i mahza? - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.