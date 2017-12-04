Ebedî hayatımız için ne üretiyoruz?

Bir büyük imtihan ile karşı karşıyayız! Sonsuz bir hayatı kaybetmek veya kazanmak dâvâsı başımıza açılmış

İmtihan için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“Dünyada en büyük hakikat imandır.”

İmanın şartları, esasları, rükünleri için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“İmandan sonra en büyük hakikat namazdır.”

Namaz için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“İlk emir, inen ilk âyet, üçüncü emir, inen üçüncü âyet ‘Oku!’ şeklindedir.

Okumak için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“İnen ilk dördüncü âyet ‘yazma’ üzerinedir.” Yazmak için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“İnen ilk beşinci âyet bilme ve bilim üzerinedir.”

Bilme ve bilim için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

Hak ve Adl, Allah’ın iki Esma-i Hüsnalarındandır. “Kendi aleyhinde, anne - babasının aleyhinde, akrabalarının aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin…” 1

Keza, “Velateziru vaziretun vizre uhra /Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” 2

Adalet ve bu cihanşumül hukuk prensibi için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

En az 10 âyette şu emir tekrarlanır: “Emr-i bil ma’ruf, nehy-i a’nil münker, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle size farz kılındı.”3

Ma’rufu emir, münkerden nehiy için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.”4

Siyaset (devleti ele geçirmek, yönetmek, idare etmek, iktidara gelmek için çabalamak) farz değil, vacip değil, Sünnet-i Müekkede değil!

Peki, siyaset için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

Zengin olmak, köşe dönmek, çiftliklere, atlara, yatlara, katlara sahip olmak farz değil, vacip değil, Sünnet-i Müekkede değil!

Bunlar için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

Evet, bu hayat bir kamera şakası falan değil, bunlar için imtihana geldik ve biz ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?



Dipnotlar:

1- Nisa Sûresi, 135.

2- En’âm Sûresi, 6:164.

3- Lokman Sûresi’nin, 17.

4- Müslim, İman, 78.