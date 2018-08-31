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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ekonomik krizin temel sebepleri

Ali FERŞADOĞLU
31 Ağustos 2018, Cuma
Ekonomik krizin (siyasî, sosyal, manevî boyutlarıyla) birkaç temel sebebi vardır:

“Riyaset-i şahsiye”, “Sen çalış ben yiyeyim, başkası açlıktan ölse bana ne?”

Gayr-i meşrû işler yapan müesseseler, ekonomik, ticarî, sanayi şirketleri, okullar, basın-yayın (medya) kuruluşları teftiş edilip gerekli hukukî düzenlemeler yapılacağına, kontrol edileceğine kapatılmış, ortadan kaldırılmış.

Dindar şahıslar, aileler, cemaatler, toplum katmanları biribirine düşürülmüş.

“Adaletsizlik”

İlmin de, yönetimin de, ekonomik üretimin de temel prensibi; ortak akıl, kollektif şuur, meşveret ve şirketleşme, cemaat olgusu terk edilmiş. Bir kişi, bir reis, bir yönetici, “günde üç iğne” üretir. On iğne ustası birleşirse, bir kişi 300 (10 kişi 3000) iğne üretir:

“Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.”

Ekonomi; faiz, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, adam kayırmacılık yüzünden çöküşe gidiyor! Avrupa’da en yüksek faiz yüzde 1.3, Türkiye’de yüzde 13-15’lerde idi uzun zaman. Krizden sonra yüzde 22’lerde. Dış faiz vurguncuları trilyonlarca lira (son 16 yılda yalnız borç ve faizlere 700 milyar dolar ödenmiş) kazanıyor. (35 büyük bankanın tamamı yabancılara satılan, geri kalan 15 bankanın ortakları yabancı olan) yabancılar milyarlarca dolar faiz kazanmaya devam etmiyor mu?

Adaletsizlik meselesine gelince: Adil gelir dağılımı yok. İşler, makamlar, ihaleler yandaşlara verilmiş. Meselâ, makamlara likayatli ve ehil olanlar değil, mülâkatla yapılan gayr-i meşrû işlerden haberi olmayan samimî dindarlara, bilhassa Nur Talebelerine, Risale-i Nur’a yapılan baskı, gayr-i adil muhakeme, hatta muhakeme etmeme, hapis, zulüm, işkence... Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvetleri alkışladık!.. Şimdi de kader-i İlâhî, ekonomik krizin getireceği maddî manevî işkenceler ve yüzde 40-50 devalüasyon ile mallarımıza el koyuyor!

İktidar, siyasetçiler içeride dindarlarla, cemaatlerle cedelleşiyor, dışarıda komşularıyla, AB, vesaire ile cedelleşiyor, kavga ediyor.

Bu durumda ekonominin çökmesi kaçınılmaz değil mi?

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