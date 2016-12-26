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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

En büyük şefaatçi ihlâstır

Ali FERŞADOĞLU
26 Aralık 2016, Pazartesi
İnsanın etki alanı var, ilgi alanı var.

Etki alanı, “kalp, mide, beden ve hane,” ilgi alanı ise diğer geniş dairelerdir. Etki alanı ile ilgi alanını birbirine karıştırmamalı, birbirinin yerine geçirmemeli.1 Bu da, birinci sıraya siyaseti değil, Allah’a karşı kulluk vazifesini, ardından, aile ve peşinden de çevreye karşı mesuliyetleri getirmektedir. “Vatan ve memleketi” ilgilendiren siyaset görevi ise son sıralarda ve ara sıradır. Bunun için, “kalp ve mide” dairesini ifa ettikten sonra, siyaseti en geri plana iterek denge korunabilir. 

• Şefaatçi: Kimi fıtratlar, üretim ve başarının insanların tasdikine, takdirine bağlı olduğunu düşünür. Aslında bunlar gerekli şarttır, ama yeterli şart değildir. Tasdik ve takdirin peşinde koşanlar, artık onların bağımlısı olur. 

Böylece aşırılığa düşüp, kendisine, akrabasına veya çevresine karşı olan görevlerini ihmal edebilir. Bunlara karşı en iyi ilâç, ihlâstır. Çünkü “en büyük şefaatçi,” odur. Gerçek takdir ve tasdik yalnızca Allah’tan gelir. O zaman insanların takdiri ve tasdiki de meşrûlaşır ve İlâhî güçle boyanır. 

• İstinat noktası: Bazı kişilik ve karakterler, elem, üzüntü ve ıztırabı yaşama biçimine çevirirler. Onlar için ıztırap ve çile bir hayat biçimidir. Bu tipler kendi içine kapanır, kabuklarına çekilir. 

Sosyal hayattan elini eteğini çeker. İşte bunlara karşı “en büyük istinat / dayanak noktası” ihlâs imdada yetişir. Ayrıca Hastalar Risalesi’nde de ihlâs yoğrularak hastalığı sıhhate, derdi dermana, sıkıntıyı sevaba kalbetmenin yolları gösterilir.

Çilecilik, aynı zamanda tüketim boyutunda da görülür. 

Ne varki, burada ifrat ve tefrite düşülür: 

• Haz ve lezzetlerin esaretine girilmesi ifrattır. 

• Aşırı riyazet (çilecilik) tefrittir. 

• Meşrû dairede kalıp, “ruh cesede, kalp nefse, akıl mideye hâkim olup, lezzeti şükür için isteme”2 vasattır. Gerçek, tam ve elemsiz lezzet bu mertebededir ve bu da ihlâsla elde edilir. 

• Hakikat yolu: Kimi mizaçlarda akılcı / rasyonel düşünme, objektif olma, daha ön plandadır. Başarı ve mutluluğu, huzur ve dirliği yalnızca bilgi, ilimde ararlar. Hayatı bunlarla kavramaya ve yaşamaya çalışırlar. Bu da, kalp / sezgi, gönül yönünün ihmal edilmesi ve hayatın gerçeklerinden kopması demektir. İhlâs bu tiplere, “en kısa hakikat yolu” olur ve gerçeklerle yüzleşme direnci verir.

Dipnotlar:

1- Yeni Asya gazetesi, Enstitü sayfası, 12 Ocak 2001.

2- Bediüzzaman, Lem’alar, s. 145.

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