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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Faiz ekonomik ve sosyal hayatı çökertir

Ali FERŞADOĞLU
02 Ekim 2018, Salı 00:01
Tek adama dayalı iktidar ve destekçileri, eskiden beri yapageldikleri gibi şöyle hayali bir umut pompalıyor:

“Yeni Ekonomik Program ve hükümetin aldığı diğer önlemler iyileşme ve beklenen bahar havası getirecektir.”

“Programı ve diğer tedbirler” dedikleri şey, “faizin yükseltilmesi, enflasyon, zamlar, adaletsiz vergi, eşit işe eşitsiz ücret, işi ehline vermemek, dış borç, üretimsizlik ve tüketim çılgınlığı.”

Bu yazımızda yalnızca faizin yıkıntıları üzerinde duracağız bazı ayetlerin meallerini vererek:

“Allah alış-verişi helâl, faizi ise haram kıldı.”1

“Allah faizin bereketini giderip onu mahveder. Sadakası verilen malı ise ziyadeleştirir. Allah faizi helâl sayan o kâfirlerden ve haram işleyen o günahkârlardan hiçbirini sevmez.”2

“Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”3

On yedi senedir uygulanan ekonomik program dindarları da boğazlarına kadar faize gömmüştür. Sonuç, hepimizin gördüğü ve yaşadığı ekonomik çöküntüdür. Zira, aynı şart, aynı sebepler altında aynı sonuçlar çıkar ve alınır.

Herşeyi benzersiz yaratan Fâtır-ı Hakim olan Allah, “vücut, hayat, nur, rahmet” dışındaki kanunları, kuralları, yani, sünnetullah, âdetullah denen tabiat kanunlarını “Muttarid (muntazam, sürekli, düzenli, devamlı) kanunlar ve kaideler” olarak sabit ve değişmez kılmıştır. 4

Güneş belli bir saatte doğar, batar, ayın durumuna göre med-cezir olur, ateş yakar, su 100 derecede kaynar, yer çekim kanununa göre ağır nesneler yere düşer, hafifleri yükselir; ivme kanununa göre bir madde yükseklikle orantılı olarak o kadar hızlı ve ağır olarak düşer… (Bu kanunlarda) “yeknesaklık ve kaidelik”, sabitlik, devamlılık, değişmezlik mevcuttur.5

Bu hakikati hazara veren iki ayetin mealleri şöyledir:

“Sen Allah’ın sünnetinde, kanununda aslâ bir değişiklik bulamazsın.”6

Buna göre, aynı şartlarda, aynı sebepler altında aynı sonuçlar çıkar ve alınır. Hikmet dünyasında, sebepler dairesinde işler böyle cereyan ediyor. Böyle olmasaydı, bilim de olmazdı, gelişme de olmazdı, din de, imtihan da olmazdı.

Evet, Allah’ın kanunu değişmez: Faiz malın bereketini götürür ve ekonomiyi çökertir.

Bu ilmi ve tecrübi bir tesbittir: En iyi ekonomi, sıfır faizli ekonomidir. Onun için AB’de faiz, 0.5, en yükseği, 1.3’tür. İslam ülkesi Türkiye’de, uzun yıllar yüzde 1-16, şimdi yüzde 26-28’dir.

İktidarın “ekonomi düzelecek, düzeltilecek” vaatleri bir aldatmaca, oyalamacadan ibarettir.

İslam âlemi üzerinde “dinde hassas, muhakeme-i akliyede nakıs” yöneticiler eliyle oynan oyunları görelim artık!

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi,275

2- Bakara Sûresi, 276 277

3-Nisâ Sûresi, 130.

4-Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 114.

5-Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 116.

6- Ahzab Suresi, 62.; Fetih Suresi, 23.

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