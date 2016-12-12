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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Gaybı bilmek ve gelecekten haber vermek

Ali FERŞADOĞLU
12 Aralık 2016, Pazartesi
Gelecekten haber ve keşfetmenin adı olan falın meşrû ve gayrimeşrû yönlerine de işaret edelim.

Önce ve özellikle vurgulamalıyız: 

•Gayb/melekûti, maddeötesi/metafizik görülmeyen, duyularımızla algılanmayan metafizik âlemle ilgili hakikatlerdir. Gaybı Allah’tan başkası bilemez. Öyleyse, bir kısım falcıların ve bazı âlimlerin tefeülle bir kısım gaybî haberler vermesi nasıl olur?

Gayb ikidir: Biri hakikî, diğeri izafî, göreceli gaybdır. Gerçek gaybı Allah’tan başkası bilemez. Peygamberler dahi, bildirilmedikçe bilemezler. Ancak şahadet âlemi ve melekût, gayb maddeötesi, mana âleminde bulunan görüntüler, sesler vardır. Bunlar kimimize göre gayb, kimimize göre ise zaman zaman ayan beyan olabilir. İşte, bunları algılamak, haberdar olmak mümkündür. Yani bazı hususlar bize göre gayb iken, melekût/mana/metafizik âlemde ilerleyen insanlar için gayb değildir.

• İnsanların geleceği ve hakikî gaybı bildirilmeden ve gösterilmeden bilmeleri ve görmeleri imkânsızdır. Keşfedilen/görülen/bilinen/işitilen şey, izafİ, yani bize göre olan gaybdır. Yoksa veli ve ariflerin, hatta bir kısım medyum veya falcıların gördükleri, bildikleri, gayb değil, gaybdan çıkıp şahadet âleminin değişik boyutlarına ayak basan ve bizim henüz muttali olmadıklarımızdır.

Fal, eskiden yazılı oklarla, günümüzde yıldız/kahve/bakla/iskambil kâğıdı, birtakım harf/rakam (her şeyde bir ölçü, bir denge, bir düzen vardır) ve işaretlere dayanarak izafi/göreceli gaybî meseleleri bilmek, görmek anlamaya çalışarak kişilerle ilgili yorumlar yapmaktır. Elbette kahve, bakla falcılarından sokak falcılarına kadar derece derece suiistimaller de yükselir. 

Meselâ bunlar kahve veya insanın avucuna bakarak güya geleceğini okuyarak şöyle derler:

“Sana yakında bir yolculuk görünüyor, uzun mu desem, kısa mı desem; çevrende bir düşmanın var, yakın mı desem, uzak akrabadan mı desem; hükûmetle bir işin var, büyük mü desem, küçük mü desem!...” 

Şimdi düşünelim: Kim uzun veya kısa yolculuğu çıkmıyor, kim çevresindeki insanlardan bazılarıyla problem yaşamıyor, kimin hükûmetle işi yok?... 

İşte, hepimiz için geçerli olan bu gerçeklerden hareketle el ve kahve falına bakarak bir şeyler söylerler. Medyum ve tarotçular işi biraz daha ileriye götürmüş, eğitim seviyesi yüksek kişileri etkileyen ve şartlandıran şarlatan falcılardır. 

Mâide Sûresi’nin 3’üncü âyetine göre, bir nevi gelecekten haber vermek olan her nevi falcılık ve bunlara inanmak haramdır, yasaktır.

Bediüzzaman, bunların hakikatlerinin olmadığını izâh ve ispat ederek eğitim hayatını bu hurafelerden temizler.

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