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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Güzel rüya görmek elimizde

Ali FERŞADOĞLU
06 Şubat 2017, Pazartesi
Hepimiz huzurlu, mutlu, uzun bir hayat sürmek isteriz.

Fakat bunun yolunu bilmiyoruz veya bildiğimiz halde uygulamıyor, uygulayamıyoruz. Mutlu olmanın yollarından birisi de güzel rüyalar görmektir. Güzel rüya görmek ve rüyalarımızda bile bir şeyler öğrenebilmek elimizde. Eğer püf noktalarını yakalayabilir, metodunu öğrenirsek, güzel rüyalar görür, kötü rüyalar, kâbuslar görmeyiz.

Öncelikle şunu bilmeliyiz:

Uykuda bile ruhumuzu, düşüncelerimizi kontrol etme, yönlendirme iradesine sahibiz. İyi ya da kötü, güzel ya da çirkin rüya görmek veya onları istediğimiz yöne çevirmek elimizde. Neyi, nasıl arzular ve neye motive olursak öyle rüyalar görürüz. Çok samimî bir dostumuz, bu durumu doğrulayan bir rüyasını anlattı: 

“Sırtımda zararsız birkaç kist (deri şişikliği) oluştu. Cildiyede küçük bir operasyon geçirdim. Doktor: ‘Bir hafta banyo yapmayacaksın!’ dedi. Bir gün sonra ihtilama sebep olacak bir rüya gördüm. Fakat ihtilam olmadım. Çünkü rüyam mübarek yerlerde medresede geçer. Rüyama girenler de tahrikkâr hareketlerde bulunmadılar.”

Eğer hayata pozitif yaklaşır, zihnimizi güzel düşüncelerle doldurursak güzel rüyalar görürüz.

Rahmanî, güzel, doğru rüya görmenin formülünü ister misiniz? O zaman:

• Ulvî konuları mütalâa edin,

• Zikir, duâ, ibadet ve tefekkürle meşgul olun.

• Olumlu düşünün. Çünkü güzel düşünceler, uykuda güzel rüyalar, güzel levhaları çağrıştırır. Güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhaları görür, hayatından lezzet alır. Fena ahlâklı, fena düşündüğünden fena levhaları görür. 

Kimi zaman sabahleyin yataktan yorgun argın kalkmamızın, kâbuslar görmemizin sebebi, olumsuz düşünceler ve davranışlarımızdır. Herkes kendi dünyasında, güzel rüya ve kâbuslar gördüğü zamanları kıyas ederek bu durumu tesbit edebilir. 

• Özellikle yatmaya yakın yemek yememeli ve ağır yemeklerden kaçınmalıdır. Uzmanlar, akşam yemeklerinin yatmadan dört-beş saat önce yenmesi gerektiğini ısrarla vurguluyor. Çünkü mide çalışırken müthiş enerji harcar. Mide müthiş bir çalışma içine girip insülin üretir. 

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