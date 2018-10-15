“Hak ettin, ama Yeni Asya’cı olduğun için sana vermedik!”

Kamu il müdürlükleri özverili, fedakârane, gayretle çalışan personeline teşekkür belgesi veriyor.

Ayrıca, valilik oluruyla da takdir belgesi… Ki bu belge teşekkür belgesine göre çok daha değerli.

Bu, çalışma, gayrete teşvik etmek, verimi arttırmak için güzel bir uygulama.

Buraya kadar anlattıklarımız iyi de, -adı bizde mahfuz-memleketimizin bir ucunda çalışan “gayretli, fedakâr, dürüst” bir kardeşimizin başına gelen; tepeden tırnağa ülkenin içinde bulunduğu feci sistem ve zihniyetinin fena, hem çok berbat olduğunu gösteriyor.

Devletine sadık, dürüst, gayretli, hamiyetli bir kardeşimiz 11 yıllık bir denetmen memur (mühendis).

İşinde dürüst ve başarılı.

Fevkalâde hassas, titiz.

Vazifesini, hatta ekstradan verilen işleri başarıyla sonuçlandırıyor. (En fazla denetim sayısını o yaptı. En fazla numuneyi de o aldı. En fazla işletme kayıt belgesini de o çıkarttı…)

Denetleme yaptığı işyerlerinin bir bardak çay ikram tekliflerini dahi kabul etmeyen… Devletin de tarif ettiği kanun, nizam, tüzük, yönetmeliklere göre, dört dörtlük biri. Amirleri tarafından da çok sevilen, güvenilen birisi olduğunu çevresindekiler de söylüyor.

Keza, arkadaşları da…

İşte, sene sonu bahsi geçen teşekkür, taktir belgeleri dağıtılır.

Verilmeyen tek kişi o… Herkes hayret içinde.

Ve çokları bunu seslendirmiş de:

“Aslında taktir senin hakkın, niye böyle yaptılar, anlayamadık!” Bir müddet sonra-belki de vicdan azabından-müdürü sebebini ona şöyle açıklar:

“Sen Yeni Asya’cı olduğun için teşekkür-taktir belgesi verilmedi!”

Ben tepeden tırnağa, “Ya bendensin, ya hainsin, ya benim gibi düşünürsün, mahrum edilirsin!” olan iktidar zihniyetinden bıktım, usandım, ya siz?..

Ayrıca, bazı idarecilerin,

- Adaletsizliklerini, haksızlıklarını,

- Zulümlerini,

- U dönüşlerini (Dün söyleyip, bugün, “Ben öyle bir şey demedim!” deyişlerini)

- Rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlıkları engellememesine; kimi zaman göz yummasına;

- Keyfiliklerini,

- Ak dediğine bir saat sonra kara, keza kara dediğine ak demelerini,

- Gadar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti uygulayanları elleri patlayıncaya kadar alkışlayıp tezahüratta bulunanlardan da bıktım, usandım!

Ya siz?..