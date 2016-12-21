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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Harika hal ve kerametlerin ihlâsla ilişkisi

Ali FERŞADOĞLU
21 Aralık 2016, Çarşamba
İnsanoğlunun peşinde koşuşturduğu şey, “huzur, mutluluk, başarı, zevk ve lezzet”tir.

Bunların da para, iktidar ve şehvet gücünü tatminde veya olağanüstü işler başarmada, harika hallerde bulunulacağı sanılıyor. Hırs ile bunlara odaklanılmasının sebebi budur. Oysa gerçek huzur ve mutluluk, safi lezzet, ihlâstadır. Şu halde ihlâs nedir? İslâm literatüründe çok geniş anlamı var ihlâsın.

•İhlâs, halis/samimî/içten/riyasız/karşılıksız davranmak, sevgi beslemek, bağlanarak ve gönülden yapılan harekettir. Yani bir işi, bir fiili, bir hareketi maddî bir çıkar, karşılık beklemeksizin, fazilet ve sırf Yaradan’ın rızasını gözeterek yapmaktır. 

• İhlâs, riya karışmamış samimî ibadettir.

• İhlâsla düşünce, davranış, hal, hareket, faaliyet ve ibadetlerde iç bütünlüğü yakalayıp kendini o işe vermek, onda fâni olmak ve duygusal veya inanç gücünü pozitif kullanmaktır. 

• İhlâs, hal, davranış biçimleri, iş, hizmet, çalışma ve ibadetlerde şahsî, nefsî çıkarları amaç edinmeksizin başkalarının faydasını ve yalnız Allah memnuniyetini gözetmektir. Bir anlamda, aleyhinde gibi gözükse de gerçekler nasıl gerektiriyorsa o davranışı sergileyebilme gücüdür. 

• Soylu bir davranış biçimi olan ihlâs, hayatımızın her safhasında hâkim olması gereken en yüce bir özellik, bir haslettir. 

• Aynı zamanda hakperestlik olan ihlâs, İslâmiyet’te mühim bir esastır ve tevhit, yani Allah’ın varlığı, birliği, sonsuz isim ve sıfatlarının Hâlık, Fatır, Samed gibi yaratma ve muhtaçsızlık müstesna hepsinin insanda yansımalarıyla da ilgilidir.

İslâm’ın, başarı ve harika hallerle ihlâs ilişkisine bakışını gelince… İbadetleri ifa ettikten sonra ihlâsla yapılan en basit iş, normal davranış bile ibadet hükmüne geçer. Meselâ okumak, ilim tahsil etmek ibadet olduğu gibi, âlimin uykusu ve mü’minin diğer bir mü’minin yüzüne tebessüm etmesi, hayvanlara, hatta bitkilere de şefkat beslemek, yolda bulunan bir taşı “Başkalarına zarara vermesin!” düşüncesiyle kenara çekmek de ibadettir. 

Ve gösterdiğimiz olağanüstülükleri kimi zaman şahsî çıkarlarımız için bir baskı unsuru olarak kullanırız. Yani onları suiistimal eder, böylece ihlâsı kaybeder, o işin manevî sonuçlarından da mahrum kalırız. Bunun içindir, “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı, her işi ihlâsla yapmalı, her sözü ihlâsla söylemeli” denmiştir. 

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