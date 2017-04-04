Hayat şartları parlamenter sistemi gerektiriyor

Meşverette, meşrutiyette, demokraside, karar çoğunluğa göre verilir. Zaten, meşveret etmek demek, farklı fikirde olanların bulunması ve onların da düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleridir.

Meşveret yoksa, tek görüş vardır.

Tek görüş varsa, demokrasi, meşveret, başkalarının fikirlerine saygı yoktur.

Zira, istibdat rey-i vahit, tek görüştür.

Güce dayanarak iktidar olan, başka görüşlere yer vermez. Başka görüşte olanları da hainlikle, cahillikle suçlar. İnsanları, ilim, fikir, sevgi ile değil; kuvvet, cebir, zorbalıkla kendi görüşlerini kabul etmeye zorlar.

“Meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise Müslüman’dır, altmıştan fazla ulemadır. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir.”1

“Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi…. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.”2

Eskiden bir şahıs (kral, padişah, halife) hakim idi. Eski devirlerin şartları geçti, artık şimdi cemaat zamanıdır. Hakim, padişah, kral değil, cemaate, topluma dayanan şahs-ı manevî hakimdir. (Dünyevi işleri, buluşları, keşifleri de artık kişiler yapmıyor, ekipler, heyetler, kuruluşlar ortaya koyuyor)

Yönetimi de, kral, başkan değil; her meselede az uzmanlığı olan, herşeyi duymayan, fakat sağlam bir şahs-ı manevî yürütmelidir. O da meclistir, şuradır, parlamenter sistemdir.

“Zaman-ı sabıkta revâbıt-ı içtimâ (bir araya getiren bağlar) ve levazım-ı taayyüş (hayat şartları) ve fevaid-i medeniyet (medeniyetin fayda ve güzellikleri) o kadar tekessür ve teşaub etmediğinden (çoğalıp, dallanıp budaklanmadığından) bazı kalil (az) adamların fikri, devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revabıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüt etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet (milletin kalbi) hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf (kılıç) ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide, yeni hükûmet-i meşrutadır.”3



Dipnotlar:

1—Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 224. 2-Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486. 3— Divan-ı Harb-i Örfî, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s.85.