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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu

Ali FERŞADOĞLU
23 Ekim 2018, Salı
Hz. Yunus (as), nüfusu yüz bini aşkın bir şehrin halkına, imana davet edici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderilmişti. Bu husus Kur’ân’da mealen şöyle anlatılır:

“Ve onu yüz bin insana, ya da daha fazla olanlara peygamber gönderdik.”1 

Rivayetlere göre bu şehir, Dicle’nin kenarındaki bugünkü Musul olan Ninova’dır.

Yûnus (as) halkı otuz üç yıl insanları imana davet eder. Ne var ki, yalnızca iki kişi ona imân etti.2  Bu durum onu kızdırdırır:

“Zünnûn’a (Yûnus) gelince, o, öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti.”3 

Ninova’dan ayrılmak için bir gemiye binmişti. Gemi batmaya yüz tutunca, hafiflemesi için yolculardan birisinin atılması gerekiyordu. Kura ile belirlenen kişi Hz. Yûnus (as) oldu. Bu durum Kur’ân’da söyle haber verilmiştir:

“Gemide onlarla karşılıklı kur’a çektiler de yenilenlerden oldu.”4 

Suya atıldı ve işin daha da acı yönü, Yûnus (as) denize atıldıktan sonra bir balık onu yutar.5 

Evet, Hz. Yunus (as) denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette.6 

Karanlıklar içinde niyaz etti: ’Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.7 

İşte, Hz. Yunus İbni Mettâ’nın (as) münâcâtı, en azîm bir münâcattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Ve bu münâcâtı, ona sür’aten vasıta-i necat olmuştur. 8

Yunus’u (as) kurtaran sebep Kur’ân’da bize ders verilerek şöyle anlatılır:

“Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz, insanları böyle kurtarırız.” 9

“Eğer tesbih edenlerden olmasaydı, (insanların) yeniden diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı”10 

İnananlar için onun hayatından alınacak çeşitli ibretlerin yanında alınacak en önemli ders şudur:

Gece karanlık, deniz dalgalı, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Bu durumda sebepler tamamen sustu. Onun imdadına yetişecek hükmü, kudreti, sözü hem karanlığa, hem denize, hem balığa geçen Allah’tan başka kim olabilir?

Ve kimi zaman sebepler de tamamen susar.

Nefsimiz bir deniz, bir balık gibi… Şeytan bir dalga, tv bir dalga, internet bir dalga, ifsat ve dinsizlik komiteleri bir dalga, dünyevileşme en büyük bir dalga olarak bizi sarar.

Ve bizi ancak dua, Hz. Yunus’un (as) tecrübe edilmiş, halis duası kurtarabilir.

Dipnotlar:

1-Saffat, Suresi, 147

2-Sahihi Buhâri ve Tecridi Sarih Tercümesi, IX, 152

3-Enbiyâ Suresi, 87

4-Saffat Suresi, 141

5-Saffat Suresi, 142

6- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 12

7-Enbiyâ Sûresi: 87.

8-Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 12.

9-Enbiyâ Suresi, 88

10-Saffat Suresi, 143, 144

 

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