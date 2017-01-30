“İçgüdü” değil, sevk-i İlâhî

Az çok herkeste bulunan önsezi özelliği yalnız insana mahsus değildir.

Hayvan, hatta bitkilerde de (duyarlı antenlerle) İlâhî sevk şeklinde önseziler vardır. Ne yazık ki, 19-20’nci asrı etkisi altına alıp çalkalayan seküler, lâdini, ateist felsefe sevk-i İlâhî’yi, “kendi kendine oluyor veya tabiatın icâbı” diyerek onu “içgüdü” kılıfıyla örttü.

Akıl/ilim, araştırmalar göstermiştir ki, atomdan yıldızlara, milyonlarca hayvan türleri ve bitki çeşitlerine dek her varlığın hem kendi içinde hem de diğer bütün unsurlarla öyle harika/girift bağlantıları var ki, içeriden değil, mutlaka dıştan sonsuz bir akıl, ilim, irade ve güç sahibi tarafından idare ve sevk edilmesi gerekir. Hayvan ve bitkilerin de ilhamla/İlahî bir sevkle yönlendirildiklerine delil, onların yaptığı harika işleri yüz milyonlarca akıllı, şuurlu ve bilgili insanın bir araya geldikleri halde yapamamaları, âciz kalmalarıdır.

Meselâ kedi gibi bazı hayvanların gözü kör olduğunda, kaderin sevkiyle gidip gözüne ilâç olan otu bulup sürmesi, kartal gibi (etobur) kuşların fersah fersah uzaklardaki hayvan ölüsünü fark etmesi, bir günlük arı yavrusunun, havada bir günlük mesafede izini kaybetmeyerek ve yuvasını karıştırmayarak gelip girmesi; bülbülün yuvasını çorap gibi örmesi, (anestezi yapan sivrisinek, binlerce kilometre uzaklara göç eden kuş ve balıkların yerlerini bulması) nasıl içgüdü olabilir? Demek, onlara İlâhî sevk ve ilhamen bildirilir. İlâhî Kudret ve izniyle bütün hayvanların melaikeden bir çobanı var ki onları yönlendiriyor…

Bir arının bir çay kaşığı balı yapabilmek için günde 18 bin çiçeğe konduğu, fennin tesbitleri arasındadır. (Sanki her bir çiçek, 18 bin âlemden birisini temsil ediyor). Bu kadar karmaşık yollara vurduktan sonra tekrar kovanını bulması, içgüdüyle izah edilip geçiştirilebilir mi?

Keza tavuk, inek, kurt, kedi, köpek gibi hayvanların depremin yaklaştığını hissetmeleri de ilim ve tecrübeyle sabittir. Ki, kimi garip sesler çıkarıyor, kimisinin vücut hareketleri değişiyor, kimisi deprem bölgesini terk ediyor...

Ya patates, soğan, pancar gibi sebzeler, toprak altındaki karanlıkta nasıl büyüyüp gelişiyorlar? İpek gibi yumuşak kökler nasıl taşı toprağı deliyor, ihtiyaçları olan kimyevî elementleri (gıdayı) hassas ölçüyle şaşırmadan ayırt edip alıyorlar?

Atomdan galaksilere kadar her şey, nasıl yörüngesinden sapmadan nizam ve intizam içinde yoluna devam ediyor?

Bunlar apaçık, sevk-i İlâhî şeklindeki önsezinin varlığını göstermez mi?

