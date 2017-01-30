"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

“İçgüdü” değil, sevk-i İlâhî

Ali FERŞADOĞLU
30 Ocak 2017, Pazartesi
Az çok herkeste bulunan önsezi özelliği yalnız insana mahsus değildir.

Hayvan, hatta bitkilerde de (duyarlı antenlerle) İlâhî sevk şeklinde önseziler vardır. Ne yazık ki, 19-20’nci asrı etkisi altına alıp çalkalayan seküler, lâdini, ateist felsefe sevk-i İlâhî’yi, “kendi kendine oluyor veya tabiatın icâbı” diyerek onu “içgüdü” kılıfıyla örttü. 

Akıl/ilim, araştırmalar göstermiştir ki, atomdan yıldızlara, milyonlarca hayvan türleri ve bitki çeşitlerine dek her varlığın hem kendi içinde hem de diğer bütün unsurlarla öyle harika/girift bağlantıları var ki, içeriden değil, mutlaka dıştan sonsuz bir akıl, ilim, irade ve güç sahibi tarafından idare ve sevk edilmesi gerekir. Hayvan ve bitkilerin de ilhamla/İlahî bir sevkle yönlendirildiklerine delil, onların yaptığı harika işleri yüz milyonlarca akıllı, şuurlu ve bilgili insanın bir araya geldikleri halde yapamamaları, âciz kalmalarıdır. 

Meselâ kedi gibi bazı hayvanların gözü kör olduğunda, kaderin sevkiyle gidip gözüne ilâç olan otu bulup sürmesi, kartal gibi (etobur) kuşların fersah fersah uzaklardaki hayvan ölüsünü fark etmesi, bir günlük arı yavrusunun, havada bir günlük mesafede izini kaybetmeyerek ve yuvasını karıştırmayarak gelip girmesi; bülbülün yuvasını çorap gibi örmesi, (anestezi yapan sivrisinek, binlerce kilometre uzaklara göç eden kuş ve balıkların yerlerini bulması) nasıl içgüdü olabilir? Demek, onlara İlâhî sevk ve ilhamen bildirilir. İlâhî Kudret ve izniyle bütün hayvanların melaikeden bir çobanı var ki onları yönlendiriyor…

Bir arının bir çay kaşığı balı yapabilmek için günde 18 bin çiçeğe konduğu, fennin tesbitleri arasındadır. (Sanki her bir çiçek, 18 bin âlemden birisini temsil ediyor). Bu kadar karmaşık yollara vurduktan sonra tekrar kovanını bulması, içgüdüyle izah edilip geçiştirilebilir mi? 

Keza tavuk, inek, kurt, kedi, köpek gibi hayvanların depremin yaklaştığını hissetmeleri de ilim ve tecrübeyle sabittir. Ki, kimi garip sesler çıkarıyor, kimisinin vücut hareketleri değişiyor, kimisi deprem bölgesini terk ediyor... 

Ya patates, soğan, pancar gibi sebzeler, toprak altındaki karanlıkta nasıl büyüyüp gelişiyorlar? İpek gibi yumuşak kökler nasıl taşı toprağı deliyor, ihtiyaçları olan kimyevî elementleri (gıdayı) hassas ölçüyle şaşırmadan ayırt edip alıyorlar? 

Atomdan galaksilere kadar her şey, nasıl yörüngesinden sapmadan nizam ve intizam içinde yoluna devam ediyor?

Bunlar apaçık, sevk-i İlâhî şeklindeki önsezinin varlığını göstermez mi?

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Linç kampanyasına hayır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    16 eyaletten Trump'a karşı kınama geldi

    Akıncı: Kıbrıs’ta 1974'te kazanılan topraklar geri verilecek

    AKP Kurucusu: Anayasa değişikliği paketi baştan sona ucube

    Trabzonspor yeni stadında çok farklı

    Ayhan Bilgen adli kontrol şartıyla serbest

    Günde 4 milyon 900 bin adet ekmek israf ediliyor

    Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki

    ‘Kriteriniz adalet olmazsa yüzünüz çok kızarır’

    El Bab'da IŞİD saldırısı: 1 şehit

    Cheney: Müslüman yasağı inandığımız her şeye karşı

    Akar Kardak'a gitti, gerginlik yaşandı

    Farabi'den 'başkan'lara tavsiye: Yalancı ve dalkavuk olanlardan uzak dur!

    Türkiye'de her üç kişiden biri obez

    Fransız cumhurbaşkanı aday adayı: Bilal olmaktan onur duyarım

    Yargı mensuplarına dudak uçuklatan zam!

    18 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi

    Trump’ın kararı mahkemeye takıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Linç kampanyasına hayır
    Cevher İLHAN

    “Başkanlık” çarpıtması
    Millet Kürsüsü

    Başbakanımıza, Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza açık mektup
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt, zihinleri felç, kalpleri ifsat eder
    Yeni Asya'dan Size

    21 Şubat’a doğru
    Mehmet KARA

    Tapunuzu yöneticinize verir misiniz?
    Adnan NACİR

    Büyük resim
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Siyâsetteki muktesid meslek
    Faruk ÇAKIR

    Trump kaybeder, insanlık kazanır
    Sebahattin YAŞAR

    Kötüler istisnadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.