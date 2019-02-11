İhlâs bataryasını şarj etmezsek iletişime geçebilir miyiz?

Hayfa ki, Müslümanlar, hatta dindarlar ve hatta bir kısım İlahiyatçılar bile ihlâsın tanımını, ihlâsın ibadet ve her işimizde olmazsa olmaz vücubiyetini, ihlâsın sırrını, ihlâsın hikmetini, ihlâsın gücünü tam olarak bildiğimiz söylenemez.

Bunun yanında ihlâsı kazanmanın metodlarını, ihlâsı zedeleyen unsurları da…

Ne yazık ki, hocalarımız, vaizlerimiz, İlahiyatçılarımız sadece, “Herşeyin başı ihlâstır, ihlâslı olmalıyız!” diyerek “dâvâ/iddia” eden ve bir kısım hamasi ve parlak sözler sarfetmekten öteye gidemiyor.

İşte herkesin, her zaman, her yerde okuyabileceği, öğrenebileceği, müzakere ve mütalâa edip özümseyip sindireceği ihlâsı Bediüzzaman, ilgili âyet ve hadisleri tefsir ederek ihlâsın nasıl kazanılacağını, nasıl yükseltileceğini, nasıl muhafaza edileceğini ve ihlâsı kıran manileri çok teferruatlı olarak anlatır, izah ve ispat eder.

21. Lem’a’yı, meallerini vereceğimiz şu âyetleri tefsir eder:

“Allah için kıyamda bulunup O’na kulluk edin.”1

“İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” 2

“Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” 3

“Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür.” 4

Yirmi ve yirmibirinci lem’a olarak iki adet olarak yazdığı İhlâs Risaleleri’nden birincisinde Müslümanların aralarındaki münasebetleri, prensipleri, kaideleri düzenler. İkincisinde, genelde bütün dindarların, özelde Nur Talebelerinin kendi aralarındaki münasebet, prensip ve kaideleri tertip eder.

İhlâs bataryalarını İhlâs Risaleleriyle doldurmalı, şarj etmeliyiz. Telefonumuzu şarj etmediğimizde iletişime geçemediğimiz, şarjlı cihazlarımızı ve pilleri şarj etmediğimizde kullanamadığımız gibi, ihlâsımızı şarj etmezsek Rabbimizle, meleklerle, ruhanilerle ve biribirimizle sağlıklı bir iletişime geçemeyiz! İbadet ve bütün hayırlı amellerimiz / işlerimiz, hizmetlerimiz makbul olmaz!

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi, 2:238. 2-Enfâl Sûresi, 8:46. 3- Bakara Sûresi, 2:41. 4- Şems Sûresi, 91:9-10.