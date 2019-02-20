"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İhlas Risalesi hangi metotlarla okunmalı?

Ali FERŞADOĞLU
20 Şubat 2019, Çarşamba
Almanya’dan Yasemin Kurnaz isimli okuyucumuz şu soruyu sordu:

“İhlas Risalesi ile ilgili makalenizi okudum. Allah razı olsun; çok verimli bir yazı olmuş. Türkiye’de birçok yerde 15 günde bir, İhlas Risalesinin 3. ders olarak okunduğunu yazmışsınız. Bu 3. derste mütalaasız İhlas Risalesi’nin tamamı mı okunuyor?”

Bir sefer her hizmet mahalli, en az her 15 günde bir İlhas Risalesini “mabeyinlerinde beraber” okumalıdırlar. Bu, Nur talebeliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Nasıl okunacağı ise, hizmet mahallinin durumu, şartları, imkânları belirler. Mesela biz bulunduğumuz hizmet mahallinde önce İhlas Risalesini (21. Lem’a’yı) daha önce mükerreren müzakere ve “Okuma Programında” 3 gün boyunca mütalaa ve müzakere ettiğimiz zamanlar oldu. Sonraki her 15 günde bir defaki okuyuşumuzda başlarda bazı kelime ve mefhumları “şerh ve izah” ederek okuduk. O taktirde bir küsür saat sürüyordu. Sonra her 15 günde bir herkes sırayla, dönerli düz okumalara geçtik. 30-40 dakika sürüyordu. Veya; haftada bir 2. ders veya 3. ders olarak mütalaa ve müzakereli okuyabilirsiniz. 2. hafta, yine geri kalan yarısını müzakereli edersiniz. Böylece her 15 günde bir defa okunmuş olur. İlerleyen zamanlarda her 15 günde bir 2. Ders veya 3. Ders olarak da düz okuyabilirsiniz. Zira, düz okumalarda bile okunan her söz, kulağımıza, kalbimize girer. 

 Başta Kur’ân ve Hadis olmak üzere Risale-i Nur eserlerini her okuyuşumuzda mübarek kelimeler ruhumuza siner, şarj oluruz. Sadece Birinci Söz’de 11 asıl, tekrar olmak üzere 35 Esma-i Hüsna yer alır. Ve birinci sözü okumak, aynı zamanda Esma zikri olur. (Birisi İhlas Risalesi’ndeki Esma-i Hüsna’ları sayarak tesbit ederse, öğrenmiş oluruz.)Veya, her hafta müzakereli yarısına kadar, diğer hafta da kalan yarısını müzakereli okursunuz. iki haftada laakal bir defa okunmuş olur. Veya, müsait olanlar her 15 günde bir, müzakereli olarak okuyabilir. 

 Size diğer bir önemli tavsiyem; derste, müzakere ve mütalaalarınızda notlar almanız. Yazmak, fikri zihne yerleştirir ve kalıcı kılar. Mesela, 10 kişi birlikte müzakere etse, meselenin farklı boyutlarını 10 akılla düşünüp, 20 gözle görüp, 20 kulakla işitirler. Herbir dimağdan farklı çıkarımlar yapılır. Bunlar tedai-i efkara/fikir çağrışımına sebep olurlar. Burada da hakikat katlanarak gelişir, inkişaf eder. Notlarınızı saklayabilir, gazete veya dergilere gönderip neşredebilirsiniz. Veya sohbetlerde kullanabilirsiniz…

“Laakal her 15 günde bir defa ‘mabeyninizde beraber” ve bol ihlaslı okumalar dua ve temennilerimle.

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaçta zamlı tarife başladı

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız

    Asıl suçlular ceza almıyor

    Halkımız fakirleşti

    Afrin şehidi dualarla uğurlandı: Son mesajı okuyan herkesi hüzünlendirdi...

    BM: Siviller, farklı taraflarca piyon olarak kullanılmaya devam ediyor

    Kılıçdaroğlu: 706 bin haneye ateş düştü

    Endişeye sebep oldu: "Akşamları evde otururken gelen sesleri hissediyoruz"

    Honda'dan Türkiye açıklaması: Türkiye pazarından çıkıyor mu?

    Cammu Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek

    18 derecede 'kar' keyfi

    81 ile 'en riskli alan' genelgesi

    "İsrail Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planlıyor"

    "Girdi maliyetleri karşılanamıyor"

    Uyarı mı, tehdit mi?

    TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2018'de azaldı

    ABD'de 16 eyaletten Trump'ın kararına dava: 'Parayı çalmasını durduracağız'

    Japon otomotiv devinden İngiltere kararı

    Aday listelerinin belirlenmesinde son saatler

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide iç kanama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din hizmetine siyaset gölgesi düşmemeli
    Genel

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Yasak meyveyi kim yedirdi?
    Mustafa ORAL

    “Nur’dan bir amca”: Mehmed Ali Çakıcı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    50 yıl, dile kolay!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Küresel kadın ve aile projeleri
    Faruk ÇAKIR

    Sistem sağlıklı mı?
    Genel

    Gençler Ankara’da buluşacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.