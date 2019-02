İhlas Risalesi hangi metotlarla okunmalı?

Almanya’dan Yasemin Kurnaz isimli okuyucumuz şu soruyu sordu:

“İhlas Risalesi ile ilgili makalenizi okudum. Allah razı olsun; çok verimli bir yazı olmuş. Türkiye’de birçok yerde 15 günde bir, İhlas Risalesinin 3. ders olarak okunduğunu yazmışsınız. Bu 3. derste mütalaasız İhlas Risalesi’nin tamamı mı okunuyor?”

Bir sefer her hizmet mahalli, en az her 15 günde bir İlhas Risalesini “mabeyinlerinde beraber” okumalıdırlar. Bu, Nur talebeliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Nasıl okunacağı ise, hizmet mahallinin durumu, şartları, imkânları belirler. Mesela biz bulunduğumuz hizmet mahallinde önce İhlas Risalesini (21. Lem’a’yı) daha önce mükerreren müzakere ve “Okuma Programında” 3 gün boyunca mütalaa ve müzakere ettiğimiz zamanlar oldu. Sonraki her 15 günde bir defaki okuyuşumuzda başlarda bazı kelime ve mefhumları “şerh ve izah” ederek okuduk. O taktirde bir küsür saat sürüyordu. Sonra her 15 günde bir herkes sırayla, dönerli düz okumalara geçtik. 30-40 dakika sürüyordu. Veya; haftada bir 2. ders veya 3. ders olarak mütalaa ve müzakereli okuyabilirsiniz. 2. hafta, yine geri kalan yarısını müzakereli edersiniz. Böylece her 15 günde bir defa okunmuş olur. İlerleyen zamanlarda her 15 günde bir 2. Ders veya 3. Ders olarak da düz okuyabilirsiniz. Zira, düz okumalarda bile okunan her söz, kulağımıza, kalbimize girer.

Başta Kur’ân ve Hadis olmak üzere Risale-i Nur eserlerini her okuyuşumuzda mübarek kelimeler ruhumuza siner, şarj oluruz. Sadece Birinci Söz’de 11 asıl, tekrar olmak üzere 35 Esma-i Hüsna yer alır. Ve birinci sözü okumak, aynı zamanda Esma zikri olur. (Birisi İhlas Risalesi’ndeki Esma-i Hüsna’ları sayarak tesbit ederse, öğrenmiş oluruz.)Veya, her hafta müzakereli yarısına kadar, diğer hafta da kalan yarısını müzakereli okursunuz. iki haftada laakal bir defa okunmuş olur. Veya, müsait olanlar her 15 günde bir, müzakereli olarak okuyabilir.

Size diğer bir önemli tavsiyem; derste, müzakere ve mütalaalarınızda notlar almanız. Yazmak, fikri zihne yerleştirir ve kalıcı kılar. Mesela, 10 kişi birlikte müzakere etse, meselenin farklı boyutlarını 10 akılla düşünüp, 20 gözle görüp, 20 kulakla işitirler. Herbir dimağdan farklı çıkarımlar yapılır. Bunlar tedai-i efkara/fikir çağrışımına sebep olurlar. Burada da hakikat katlanarak gelişir, inkişaf eder. Notlarınızı saklayabilir, gazete veya dergilere gönderip neşredebilirsiniz. Veya sohbetlerde kullanabilirsiniz…

“Laakal her 15 günde bir defa ‘mabeyninizde beraber” ve bol ihlaslı okumalar dua ve temennilerimle.