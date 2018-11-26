İhlâs Risalesi içtimaî dersler de ihtiva eder

Hakikî mü’min, hayatını Kur’ân’a göre tanzim etmesi gerektiğinin şuurundadır.

Dolayısıyla her zamanki başvuru, başucu kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i “anlayarak ve kabul ederek” okumak, müzakere ve mütalâa etmek mükellefiyet ve mecburiyetinde olduğunu bilir.

Zira, Kur’ân, “Mahiyeti hem bir kitab-ı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i İlâhiyenin herşeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade”1 her meselede dersler verir.

Ancak, Kur’ân-ı azimüşşanı okumak (anlayarak ve kabul ederek) her zaman mümkün olmayabilir. Evet, “Herkes her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından, herbir uzun ve mutavassıt sûreyi birer küçük Kur’ân hükmüne getirmek için, ehemmiyetli erkân-ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi, değil israf, belki mukteza-yı belâgattır ve hâdise-i Muhammediye (asm) bütün benî âdemin en büyük hadisesi ve kâinatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir.”2

Yani herbir sûre, mana ve mahiyet itibariyle bir nevi Kur’ân hükmüne geçtiğinden, bir sûreyi okuyan, Kur’ân’ın dersini, feyzini alır.

Risale-i Nur, “Kur’ân-ı Hakîmin mu’cize-i mâneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dâvâ vekili” 3 olduğundan onun özelliklerini de yansıtır. Yani, Bediüzzaman, aynı dersin, aynı bahsin, aynı mevzuun içinde başta verdiği ders-i iman, sonra ibadet, aynı ders için ahlâk, aynı ders için içtimaî/sosyal, siyasî, ekonomik dersler de verir.

İhlâs Risaleleri olan Yirminci ve Yirmibirinci Lem’a’lar için de aynı metot geçerlidir. Evet, ondaki birinci dersi tevhid, Allah’a imandır. Sonra her bir düsturda ve her tarafında ibadet, ahlâk, ukubat (ahirete dair), içtimaî/sosyal, siyasî, ekonomik dersler verilir.

Sosyal/içtimaî/siyasî” ders; “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet… ihlâstır”4 cümlesinin içindeki “kuvvet” (güç kaynağı) kelimesinde pres edilir.

Şöyle ki: İslâma hizmet etmek, dâvâsını anlatmak ve bunları topluma mal etmek için “kuvvet”e ihtiyacı vardır. Bu “kuvvet” kimisine göre “maddî zenginlik/paradır”, kimisine göre “makam, mevki, şan, şöhrettir”, kimisine göre “siyasî iktidar”dır. Yani, “zengin olalım ki, hizmet edelim, makam, şan-şöhret sahibi olalım ki, bunları hizmetlerimize basamak ve alet edelim, iktidar olalım ki, bütün köşeleri tutalım İslâma hizmet edelim, toplumu düzeltelim…” diye düşünür.

Evet, imanî, içtimaî/sosyal, siyasî, ekonomik bir meseleyi anlamanın, yaşamanın, hayata geçirmenin sırrı da “ihlâstadır.” Aydınlanmanın, bilgilenmenin yolu ihlâs, yani; samimî tesanüd (dayanışma, birlikte müzakere, mütalâa, fikir alış verişi), prensiplere dayalı ahlâklı bir “ortaklık/şirketleşme, kollektif şuurdan” geçer.

Şöyle ki: “Nasıl ki dört beş adamdan, iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir aynası varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber…” 5

Dipnotlar:

1- Asay-ı Musa, s. 60. 2- Age, s. 62. 3- Age, s. 21. 4- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 163. 5- Age, s. 168.