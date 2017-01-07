"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İhlâsı nasıl koruyabiliriz?

Ali FERŞADOĞLU
07 Ocak 2017, Cumartesi
Şayet ruhî, duygusal, manevî gücümüzün farkına varamazsak potansiyel yeteneklerimizi geliştiremeyiz.

Ne var ki, olumsuz duygularımızı kontrol etmek, mecraına akıtmak, yerli yerinde ve faydalı işlerde kullanmak, olumlularını yükselterek ihlâsı muhafaza etmek, harika işler başarmaktan daha zordur. 

Eğer ortaya çıkan müthiş gücü, enerjiyi kontrol edip hâkim olamazsak, bu sefer zihnimiz ene küpüne dönüşür. Bu ise, hem dünyamızın hem de sonsuz hayatımızın mahvı demektir. Ruh/duygu gücümüzün maruz kalabileceği tehlikeleri ancak ihlâs ile bertaraf edebiliriz. Şu halde ihlâsın kırılmasını, zedelenmesini önlemek hayatî, hatta mematî (ölüm sonrası hayat için) önem arz etmektedir. Bunun için de, düşünce, davranış ve fiillerimizi aşağıda sıraladığımız maddeler çerçevesinde oluşturursak hem yüksek bir ihlâsa sahip olur, hem de kırılma ve zedelenmesini engelleyebiliriz. 

İhlâsı korumanın birkaç basit formülü vardır: 

• Riyasız/gösterişsiz bir hayat biçimi tercih etmeli: Riya, dalkavukluk, gösteriş, yani inanılanın ve düşünülenin aksini yaşamak veya olduğundan farklı görünmeye çalışmak, üst makam ve mevkilerde göstermektir. Bir anlamda, sun’î/yapay bir hayattır. 

Fiilî bir yalancılık olan riya, gösteriş, kibir, benlik/enaniyetten de beslenir. O takdirde, ihlâsa gidecek enerji olumsuz hasletlere kayar, onu zaafa ve ikileme düşürür, iç bölünmeye sebep olur... 

Bir çavuşun kendisini binbaşı veya albay gibi göstermesini düşününüz. Yapmacık hareketleri bütün yönüyle sırıtmasının yanında, yakalanma korkusu onu bitirir. Dolayısıyla riya, insanı daima endişe, kaygı ve sıkıntılara sokar. Bu da strese sebeptir. Stresin şiddetine göre hangi tür hastalıklara dâvetiye çıkaracağı ise belli değildir! 

• Dünya hesabına “uzun emeller” beslemekten uzak durmalıyız: Uzun emel, sanki hiç ölmeyecek, dünyada ebedî yaşayacağını düşünerek beklentiler içine girmektir. Kimi zaman, sanki dünyada sonsuza dek yaşayacakmışız gibi, uzun emeller taşırız. Ve onlara ulaşmak isteriz. 

Oysa âciz, fâni, ölümlü varlıklar olduğumuzdan, mutlaka sonsuzluk ülkesine göçeceğiz. Aslında dünyada ebedî yaşayamayacağımızı, sonsuza dek bir hayat sürme imkânına sahip olmadığımızı pekâlâ biliriz. Ama yine de kendimizi aldatırız. Bu ise, dünyaya yapışmamıza, bu da ihlâsı kaybetmemize sebeptir. 

• Maddî menfaatler/çıkarlardan uzaklaşmalıyız: Egoistlik, çıkarcılık aslında olumsuz ve itici bir haslettir. Devamlı maddî, nefsî, banal çıkarlarını gözetenler, onlardan mahrum kalır. 

Okunma Sayısı: 456
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.