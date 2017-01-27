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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İnsan-kâinat-gayb arasındaki bağlantı

Ali FERŞADOĞLU
27 Ocak 2017, Cuma
Önsezi, rüya, yakaza (uyku ile uyanıklık arası hal), keşif, bast-ı zaman (zamanın genişlemesi, zamanı geniş yaşama), tayy-ı mekân (kısa zamanda mesafeleri aşma) gibi harika hallerini, olağanüstü performanslarını özünü kavrayabilmek için öncelikle kevniyat / oluşsal tabiat ve gayb/melekûti, maddeötesi / metafizik âlemle ilgili bazı hakikatleri, bağlantıları formülleri, prensipleri dikkate almak gerekir.

Ve gelecek her bir alt başlık, bu prensipler çerçevesinde okunmalı: 

• Şu uçsuz bucaksız Kâinatın Yaratıcısı, sonsuz kudret, emir ve iradesiyle, havanın (ve suyun) her zerresini, bir arşı, yani kudret ve san’atının tecelli yeri yapmış, dünyada var olan telefon, telgraf radyo, (uydu, televizyon, bilgisayar, internet ve telsizlerin) sayısız muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, alıcı ve vericileri, hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilecek şekilde yaratmıştır. 

• Madde, enerji, ses, görüntü, koku, desen, renk, elektrobiyomanyetik dalgalar vs. ile tamamı iç içe istif edilmiş, kotlanmış, arşivlenmiş, programlanmış ve kaybolmayan muhteşem san’at eserleridir. Bütün ses ve görüntüler, bir zerrede arşivlenir ve bunlar asla kaybolmaz. Bu, yüce Yaratıcı’nın “Hafîz” (her şeyi koruyan, arşivleyen, kaydeden) isminin havaya da yansımasının gereğidir. 

• Ruh ve bedenimizde maddî ve manevî bütün görüntüleri algılayacak, seyredecek, izleyecek ve onların yapılarına uygun görme, algılama organları, yani alıcı ve vericiler yaratılmıştır. Duyularımız bile birçok imkânı bahşedebilecek özelliklere sahiptir. Görme sınırımız, morötesi ışınların dalga boyunun başladığı 400 milimikron ile, kırmızı ışınların dalga boyunun başladığı 700 milimikron arasındaki dalgalardır. Ancak göz, modern fotoğraf makinelerinin en iyisinden daha üstün, en hızlı filmlerden çok daha hassastır.

Derimizin altında, her tarafı kuşatmış milyarlarca “peptip” alıcılar var ve bunlara görme, işitme, tatma, dokunma, koklama kabiliyeti verilmiş. Çok duyarlı alıcı, verici özelliklerinde yaratılmışlardır. Gözdekilerin görme, kulaktakilerin işitme, burundakilerin koklama, dildekilerin tatma, deridekilerin dokunma / hissetme duyarlılıkları daha yoğunlaştırılmıştır. Derimizin gözden tek farkı, ondaki reseptör hücrelerinin daha düşük frekanslı olması, ısı gibi dokunma ve ağrı gibi titreşimlere karşı duyarlılık kazanmasıdır. Buna göre, nazarî / teorik olarak eğitim ve öğretimle bir insanın derisiyle görmesinin sağlanması da pekâla mümkün! 

Kâinat, varlıklar ve bütün enerji, elektro-biyo-manyetik dalgalarla örtüştüğümüze göre, ruhumuz / duygularımıza bu özellikleri kazandırabiliriz. 

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