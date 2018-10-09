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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

İş ve çalışma duası

Ali FERŞADOĞLU
09 Ekim 2018, Salı
Neden işlerimiz bazen düzgün gitmiyor?

Aculüz, yani, gerekli şartlara uymuyoruz, yani, basamakları bir bir çıkmıyoruz, gerekli sabrı göstermiyoruz, işlerimizi sağlam yapmıyoruz, havale ediyoruz vs.

Ancak, en önemli sebep şu: İşlerimiz duasız. 

Bu ne demektir? İş ve çalışma duası da mı var?

Duasız hayatın ne anlamı, ne de önemi var!

Hayatımızı devam ettirmek için çalışmak, helal iş yapmak, helal kazanmak, helal dairesinde kalmak ibadet olduğuna göre, işe de dua ile başlamalı.

Her hayırlı işin başında Besmele çekmek ve dua etmek lazımdır. Hatta, alışverişte bile, Bismillah demeli vermeli, Bismillah demeli almalı. Besmele çekmeyen gafil insanlardan almamalı. Dolayısıyla Besmele farz derecesindedir.

Evet, “Bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmeye geldiğimize” göre, her işin bir duası olması gerekir. Ve işe başlerken dua etmenin ehemmiyeti dersini Rasulullah’tan (asm) ümmetine ve insanlığa şöyle verdi:

Sabahın erken saatinde kalkıp her fiil, her işimize dua ile başlamak, gece istirahati için uykuya geçmeden önce de günü dua ile kapatmak…

Onun iş ve çalışma duası nasıldı?

“Hz. Cabir anlatıyor: ‘Resulullah (asm) bize, Kur’ân’dan bir sûre öğrettiği gibi, her işte dua etmemizi öğretirdi. Derdi ki: 

‘Biriniz bir iş yapmaya arzu duyduğu zaman, farzlar dışında iki rekâat namaz kılsın, sonra şu duâyı okusun:

“Allah’ım Senden hayır diliyorum, zirâ Sen bilirsin. 

“Senden hayır yapmaya kudret taleb ediyorum, zirâ Sen vermeye kadirsin. Rabbim, yüce fazlını da talep ediyorum. 

“Sen herşeye kadirsin, ben âcizim. Sen bilirsin, ben câhilim. Sen gaybları bilirsin.

“Allah’ım, eğer biliyorsan ki, bu iş bana dinim, hayatım ve sonum için veya hal-i hazırda veya ileride hayırlıdır, bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. 

“Eğer bu işin bana dinim, hayatım ve akıbetim için veya hal-i hazırda ve ileride de zararlıdır, onu benden çevir, beni de ondan çevir. 

“Hayır ne ise onu bana takdir et, sonra da bana onu sevdir!’ 

“Bu duâdan sonra, yapacağı işi zikrederdi.” (Buhârî, Da’avât 48; Ebû Dâvûd, Salât 366; Tirmizî, Slât, 394; Nesâî, Nikâh 27) İbnu Mâce, İkamet, 188.) 

İşin düzgün ve bereketli olması bu duaya bağlıdır.

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