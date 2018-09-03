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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İslâmiyet, dünya barışını sağlayacak formülleri de ihtiva eder

Ali FERŞADOĞLU
03 Eylül 2018, Pazartesi
1 Eylül Dünya Barış günü münasebetiyle - 2

Dünya barışı için önce fertler kendileriyle barışık olmalı, yani iç barışı da sağlamalıdır.

O taktirde, fertlerden oluşan aile, ailelerden teşekkül eden cemaat ve cemiyet/toplum da barışa ulaşır.

Bunun neticesi de dünya barışıdır.

Ancak “barış”; hamasi nutuklar veya kuru slogan ve iddialarla gelmez!

Tıpkı, “açız, yememiz lâzım, hastayız, tedavi olmamız gerekir!” iddiaları ve söylemleri, açlığı, hastalığı gidermediği gibi. Gıda üretecek metod, hastalıkları tedavi edecek ilâçlar, prensipler, kanunlar olmalıdır.

İşte Bediüzzaman, İslâmiyetin dünya barışını sağlayacak formülleri de ihtiva ettiğini şöyle tesbit ve teşhis eder:

“İslâm dini, aklî deliller, belgeler üzerine tesis edilmiştir. (Din, şeriat, siyaset dahil hepsini kapsayan bu ilimler iki ana maddede incelenir):

1- Bütün ilimlerin ana maddelerini ihtiva eden “ulum-u diniye”, dinî ilimler,

2- Fenlerin esaslarını özetleyen “fünun-u medeniyye”, fen bilimleri.

Bunların da açılımı şöyle yapılır:

● Tehzibü’r-ruh (ruh ıslah bilimi, nefis terbiyesi),

● Riyazetü’l-kalb (kalbin temizlenmesi, işletilmesi, terbiyesi),

● Terbiyetü’l-vicdan (vicdanî terbiye, vicdan eğitimi),

● Tedbirü’l-cesed (beden, vücut idaresi, eğitimi),

● Tedvirü’l-menzil (hayat ortamı, ev idaresi),

● Siyasetü’l-medeniyye (toplum siyaseti, yönetim bilimi),

● Nizamatü’l-âlem (genel düzenleme),

● Hukuk,

● Muamelat (şahıs ve aile hukuku, miras, ticaret, iç hukukla ilgili meseleler),

● Adab-ı içtimaîye (sosyal, beşerî münasebetler, ahlâkî kurallar, davranışlar), vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesidir.” 1

Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu öğrenip anlamadıktan, özümsemedikten, benimsemedikten sonra asla barışa ulaşamayız. O taktirde kuru bir iddia, ham hayalden öteye geçmez.

İşte Bediüzzaman, yukarıda verdiği formüllerin açılımını Risale-i Nur’da yapar. Meseleleri en ince noktalarına kadar ortaya koyar ve pratiğe geçirmemizi de sağlar. Risale-i Nur, Kur’ân’ın bir mu’cize-i maneviyesi ve Sünnet-i Seniyye’yi ihya ettiğine göre, bu ilimleri de ihtiva etmektedir. 

Buna binaen şu müjdeyi de verir:

“İnşaallah istikbaldeki İslâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini (medeniyet-i hazıra/günümüz medeniyetinin güzellikleri) galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umûmiyi de temin edecektir (genel barışı, dünya barışını sağlayacaktır).” 2

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü’l-İ’caz, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 166.

2- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 83.

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