İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez

Allah’a hakikî kul olan bir Müslüman, yalnız O’na kulluk yapar, kula kul olmaz.

Zira, “Hürriyet Rahmân’ın ihsânıdır, zira o îmânın bir hassasıdır.”

İman hürriyeti, hürriyet yalnız Allah boyun eğmeği gerektirir. Ahlâk, sevap-günah da hür irade ile ortaya çıkar. Son zamanlarda hemen her gün, “Bana oy vermezsen, benim dediğimi yapmazsan hainsin, bizim dediğimiz partiyi desteklemezsen günahkârsın, düşüncelerime, söylediklerime itiraz edersen isyankârsın!” gibi söylem ve yaklaşımlar; iman, hürriyet ve kulluğun özümsenmediğini gösterir.

Hürriyeti, demokrasiyi özümseyip hazmedemeyenler, dünyevî ahkâm, ilmî seviye ve faziletleri ne kadar büyük olursa olsun, istibdat yapıyorlarsa, karşı çıkmak hakkımızdır.

Peki, mü’min olarak “makam, ilim ve fazilet sahiplerine” nasıl yaklaşmalıyız? Bediüzzaman’ı dinleyelim:

Sual: Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz.

Cevap: Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.”1 Hak ettiğinden değil; makamının, ilminin, faziletinin gücüyle bizden oy isteyip; tahakküm edip hürmet bekler ve düşüncelerini, söylemlerini kabul ettirmeye kalkarlarsa, onları büyük tanımamak gerekir. Yani, maddî veya manevî baskı büyük makamları işgal eden yöneticilerden, âlimlerden, şeyhlerden, evliyalardan da gelse, “istibdatlarına karşı silleyi vurmak” gerekir. Unutmayalım, sillemiz ve başkaldırışımız istibdatlarına, batıl fikirlerine karşıdır, yoksa şahıslarına değil.

Eşsiz bir âlim, bir mütefekkir, bir müfessir, bir mücahid, evliyalık makamlarını ve özelliklerini bir bir sıralayan Bediüzzaman Said Nursî, “başkalarının her dediğini kabul etmeme, mihenge vurma, delil ve sonucuna bakma” ölçülerini kendi şahsında şöyle ders verir: “Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı (yanlışı) hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız.

“Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. ”2

Dipnotlar:

1- Münâzarât, s. 59-60.

2- Münâzarât, s. 48-49.