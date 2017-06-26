Kalbimiz, beynimiz, idrak, şuur ve kontrolü

İdrak, şuur ve kontrolü, kalbimiz ve beynimize (hayal, akıl, zekâ, hafıza) yüksek performans kazandırmaktır.

Kalbimiz, olumlu olumsuz bütün duyguların özetlendiği, diğer duygularımızın kumandanıdır. Onu güzelce terbiye eder, eğitirsek, diğer duygularımızı da kontrol altına alıp yönlendirebilir ve performanslarını yükseltebiliriz.

Manevî bünyemizdeki hislerin, duyguların santrali ve sevgi dâhil diğer duygularımızın üretim merkezidir.

Beynimiz, dimağımız da kalbimizle bağlantılı olarak kalp santralinin bir şubesi hükmündedir. Hayalimiz, misal âlemine, hafızamız Levh-i Mahfuz’a (İlâhî arşive) işaret eder ve irtibata geçer. Ruhumuzun dış dünya ile irtibatını sağlayan beynimiz, duyu özellikleri dışında binlerce duygu, his ve lâtife (enerji boyutları) aktivitelerine de sahiptir. Zihnimize ve kalbimize bağlı beş duyu, binlerce duygu, yüzlerce his, binlerce lâtifemizle bağlantılı olarak bu görevleri yürütür.

Duyu ve duygularla bezenmiş on kapısı bulunan bir idrak merkezidir dimağımız. Bu kapıların beşi içimizde (hayal, hafıza, zekâ, akıl gücü, kuvve-i müfekkire), beşi dışımızda (görme, duyma, koklama, hissetme/dokunma, tatma) yer almaktadır. Dimağımızın bu unsurları, algıyı ve düşünmeyi birlikte üretirler.

Dış dünyayı duyu, duygu ve algılarımız vasıtasıyla tanırız. Gören, işiten, tadan, hisseden, ruhumuzdur; ama bunu gözümüz, kulağımız, derimizle yapar. Şuurlanma, “uyanıklık ve dikkat,” beynimiz vasıtasıyla kalpte gerçekleşir. Beynimiz ve dimağımız da “fikir” ve “bilgi” üretir. Hayal, hafıza, zekâ, akıl, kalp ve sair duygularımızın birleşmesinden hâsıl olan anlayış neticesinde de şuur/bilinç ortaya çıkar.