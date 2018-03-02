"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kalıcı hizmetlerin üretim merkezi: Yeni Asya

Ali FERŞADOĞLU
02 Mart 2018, Cuma
Yeni Asya denince, tavizsiz, istikrarlı, müsbet ve cesur bir yayın politikası ve hizmet anlayışı akla gelir. Bu zaviyelerden bakıldığında Yeni Asya ilklerin, öncülerin öncüsüdür.

Bunlardan bazılarını sayarsak:

● Korkunun dağa-taşa sindirildiği ceberrut darbeler dönemlerinde bile yurt sathındaki sosyal faaliyetler, seminer, konferans, anma toplantıları ile imân ve kültür hayatımıza hizmet çığırları açtı.

● İlk dinî romancılığı başlatıp yüz binlerce insanın yetişmesine zemin hazırladı.

● Yüzbinlerin okuduğu imân ile fenni birleştiren “İlim Teknik Serisi”ni yayınladı. 

● İlk defa imân, İslâm mevzularının video filmi haline getirerek ve bu noktada çığır açtı, ufukları genişletti. 

● Risâle-i Nur’u korkusuz ve pervasızca müdafaa yaparak korkuları dağıttı.

● Risâle-i Nurlar’a serbestliğinin tanınmasına vesîle oldu. Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelere verdiği ilânlarla, Risâle-i Nur’un önündeki engellerin kalkmasına yardımcı ve vesîle oldu.

● Risâle-i Nurlar’ın orijinal metinlerini bozmadan, kaynak, lügat ve dipnotu olarak hazırladı.

● Yakın tarih çalışmaları başlatarak, tabuların yıkılmasına öncülük etti.

● Sosyal çalkantılara, siyâsî tuzaklara objektif projektörler tuttu.

● Yeni Asya, eliyle, diliyle diktatörlerin zulümlerini ilân ve deşifre edegeldi.

● Irkçılığın, kafatasçılığın zararlarını, tehlikelerini anlatarak, sistemin ve rejimin bunu nasıl manipüle ettiğini dile getirip kamuoyunu aydınlattı.

● MNP-MSP-RP-FP hareketini deşifre ile, başarısız olacağını ilân ederek efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi.

● ANAP’ın bir ihtilâl ürünü ve menfaat şebekesi olduğunu, köksüz olduğu için sönüp gideceğini söyledi.

● 2011 yılından sonra sistemli olarak başlatılan Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi adı altında sahteleştirilmesini, keza Risale-i Nur’un devletleştirilmesini, tekelleştirilmesini, Kemalizmin/Süfyanizmin pençesine teslim edilmesini engelledi.

● Nur Hareketini “ele geçirme ve çökertme projelerini” deşifre etti.

● Bugünkü sosyal, siyasî çalkantıların, kavgaların kökenini onlarca sene önce gördü, yazdı, çizdi ve efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi.

● Yeni Asya, iman, ibadet, ahlâkı bozma, ifsat etme, dinsizliği yayma, cemaatleri bölme ve parçalamanın arkasında Deccalizm / Süfyanizm / Kemalizmin olduğunu deşifre ediyor, yazıyor.

● Yeni Asya, onlarca yıl sonrasını Risale-i Nur ile, şahs-ı manevinin ferasetiyle görüyor ve toplumu uyararak hazırlıyor. Toplumun ümidini canlı tutuyor.

● Yeni Asya, itidal ve dengeyi temsil ederek kesimler arası uzlaşma ve buluşma noktalarını gösteriyor. 

Okunma Sayısı: 1231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Eşinin başını aç, dediler

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez

    Sadece 100 kişiye iade

    Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor: 41 günde 41 şehit

    175 binden fazla kişi parasını unuttu

    Gözaltına alınan kadınların başı zorla açtırılıyor!

    HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

    Doğu Guta'daki 24 hastane vuruldu

    Gözaltındaki 2 Yunan asker tutuklandı

    Putin'in füze açıklaması tepki çekti

    Dört sağ parti ittifak yapacak

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    3 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    AKP'li Şentop ile görüşen Karamollaoğlu'ndan ''ittifak'' açıklaması

    Tebessüm ettiren 'merhamet' haberi Ardahan'dan geldi...

    2 Yunan askeri Edirne'de yakalandı

    İstanbul'daki araçların kapladığı alan...

    Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

    Bakan Canikli: Silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehidimiz var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sadece 100 kişiye iade
    Genel

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrıştırıcı “ittifak”
    Genel

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik
    Genel

    Eşinin başını aç, dediler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Söz-fiil tenakuzu
    Cevher İLHAN

    Hayaller Abdülhamid Han, ya gerçekler?
    Ahmet BATTAL

    Siyasete kaçış rampası lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hakkın yanında, haksızlığın karşısında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.