Kalıcı hizmetlerin üretim merkezi: Yeni Asya

Yeni Asya denince, tavizsiz, istikrarlı, müsbet ve cesur bir yayın politikası ve hizmet anlayışı akla gelir. Bu zaviyelerden bakıldığında Yeni Asya ilklerin, öncülerin öncüsüdür.

Bunlardan bazılarını sayarsak: ● Korkunun dağa-taşa sindirildiği ceberrut darbeler dönemlerinde bile yurt sathındaki sosyal faaliyetler, seminer, konferans, anma toplantıları ile imân ve kültür hayatımıza hizmet çığırları açtı. ● İlk dinî romancılığı başlatıp yüz binlerce insanın yetişmesine zemin hazırladı. ● Yüzbinlerin okuduğu imân ile fenni birleştiren “İlim Teknik Serisi”ni yayınladı. ● İlk defa imân, İslâm mevzularının video filmi haline getirerek ve bu noktada çığır açtı, ufukları genişletti. ● Risâle-i Nur’u korkusuz ve pervasızca müdafaa yaparak korkuları dağıttı. ● Risâle-i Nurlar’a serbestliğinin tanınmasına vesîle oldu. Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelere verdiği ilânlarla, Risâle-i Nur’un önündeki engellerin kalkmasına yardımcı ve vesîle oldu. ● Risâle-i Nurlar’ın orijinal metinlerini bozmadan, kaynak, lügat ve dipnotu olarak hazırladı. ● Yakın tarih çalışmaları başlatarak, tabuların yıkılmasına öncülük etti. ● Sosyal çalkantılara, siyâsî tuzaklara objektif projektörler tuttu. ● Yeni Asya, eliyle, diliyle diktatörlerin zulümlerini ilân ve deşifre edegeldi. ● Irkçılığın, kafatasçılığın zararlarını, tehlikelerini anlatarak, sistemin ve rejimin bunu nasıl manipüle ettiğini dile getirip kamuoyunu aydınlattı. ● MNP-MSP-RP-FP hareketini deşifre ile, başarısız olacağını ilân ederek efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi. ● ANAP’ın bir ihtilâl ürünü ve menfaat şebekesi olduğunu, köksüz olduğu için sönüp gideceğini söyledi. ● 2011 yılından sonra sistemli olarak başlatılan Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi adı altında sahteleştirilmesini, keza Risale-i Nur’un devletleştirilmesini, tekelleştirilmesini, Kemalizmin/Süfyanizmin pençesine teslim edilmesini engelledi. ● Nur Hareketini “ele geçirme ve çökertme projelerini” deşifre etti. ● Bugünkü sosyal, siyasî çalkantıların, kavgaların kökenini onlarca sene önce gördü, yazdı, çizdi ve efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi. ● Yeni Asya, iman, ibadet, ahlâkı bozma, ifsat etme, dinsizliği yayma, cemaatleri bölme ve parçalamanın arkasında Deccalizm / Süfyanizm / Kemalizmin olduğunu deşifre ediyor, yazıyor. ● Yeni Asya, onlarca yıl sonrasını Risale-i Nur ile, şahs-ı manevinin ferasetiyle görüyor ve toplumu uyararak hazırlıyor. Toplumun ümidini canlı tutuyor. ● Yeni Asya, itidal ve dengeyi temsil ederek kesimler arası uzlaşma ve buluşma noktalarını gösteriyor.

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