Kalıcı hizmetlerin üretim merkezi: Yeni Asya

Yeni Asya denince, tavizsiz, istikrarlı, müsbet ve cesur bir yayın politikası ve hizmet anlayışı akla gelir. Bu zaviyelerden bakıldığında Yeni Asya ilklerin, öncülerin öncüsüdür.
Bunlardan bazılarını sayarsak:
● Korkunun dağa-taşa sindirildiği ceberrut darbeler dönemlerinde bile yurt sathındaki sosyal faaliyetler, seminer, konferans, anma toplantıları ile imân ve kültür hayatımıza hizmet çığırları açtı.
● İlk dinî romancılığı başlatıp yüz binlerce insanın yetişmesine zemin hazırladı.
● Yüzbinlerin okuduğu imân ile fenni birleştiren “İlim Teknik Serisi”ni yayınladı.
● İlk defa imân, İslâm mevzularının video filmi haline getirerek ve bu noktada çığır açtı, ufukları genişletti.
● Risâle-i Nur’u korkusuz ve pervasızca müdafaa yaparak korkuları dağıttı.
● Risâle-i Nurlar’a serbestliğinin tanınmasına vesîle oldu. Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelere verdiği ilânlarla, Risâle-i Nur’un önündeki engellerin kalkmasına yardımcı ve vesîle oldu.
● Risâle-i Nurlar’ın orijinal metinlerini bozmadan, kaynak, lügat ve dipnotu olarak hazırladı.
● Yakın tarih çalışmaları başlatarak, tabuların yıkılmasına öncülük etti.
● Sosyal çalkantılara, siyâsî tuzaklara objektif projektörler tuttu.
● Yeni Asya, eliyle, diliyle diktatörlerin zulümlerini ilân ve deşifre edegeldi.
● Irkçılığın, kafatasçılığın zararlarını, tehlikelerini anlatarak, sistemin ve rejimin bunu nasıl manipüle ettiğini dile getirip kamuoyunu aydınlattı.
● MNP-MSP-RP-FP hareketini deşifre ile, başarısız olacağını ilân ederek efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi.
● ANAP’ın bir ihtilâl ürünü ve menfaat şebekesi olduğunu, köksüz olduğu için sönüp gideceğini söyledi.
● 2011 yılından sonra sistemli olarak başlatılan Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi adı altında sahteleştirilmesini, keza Risale-i Nur’un devletleştirilmesini, tekelleştirilmesini, Kemalizmin/Süfyanizmin pençesine teslim edilmesini engelledi.
● Nur Hareketini “ele geçirme ve çökertme projelerini” deşifre etti.
● Bugünkü sosyal, siyasî çalkantıların, kavgaların kökenini onlarca sene önce gördü, yazdı, çizdi ve efkâr-ı ammeyi bilgilendirdi.
● Yeni Asya, iman, ibadet, ahlâkı bozma, ifsat etme, dinsizliği yayma, cemaatleri bölme ve parçalamanın arkasında Deccalizm / Süfyanizm / Kemalizmin olduğunu deşifre ediyor, yazıyor.
● Yeni Asya, onlarca yıl sonrasını Risale-i Nur ile, şahs-ı manevinin ferasetiyle görüyor ve toplumu uyararak hazırlıyor. Toplumun ümidini canlı tutuyor.
● Yeni Asya, itidal ve dengeyi temsil ederek kesimler arası uzlaşma ve buluşma noktalarını gösteriyor.