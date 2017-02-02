“Kalp şüpheyi kabul etmezse” nasıl “şetm’e” döner? - 2

İşte, “Şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetm’e döner.” denilen husus bu nokta olmalıdır.

Vesvese ve şetmin tıp dilindeki tabirlerini tıpçılar şöyle açıklıyor: “Üstadımızın bahsettiği ‘şüpheden şetme dönme’ pis hatıralar, tasvirlerdir’ diyebiliriz ki, paragrafın devamında ‘tahayyüldür’ diyerek tıp dilindeki hastalık hali olan ‘obsesyon’ olduğunu işaret ediyor. “Obsesyon kavramının tıptaki tanımına gelince: Saplantı, yineleyici, ısrarlı, anksiyeteye (sıkıntıya, bunaltıya) sebep olan ve istenmeden gelen (intrusive), benliğe yabancı (ego distonik) düşünce, dürtü ya da imajlar (düşlem, hayal, zihni resim). “Obsesyon için günlük dilde şüphe, evham, kuşku gibi kelimeler kullanılır. ‘Ya kapıyı açık unuttuysam?’, ‘Acaba elime mikrop bulaştı mı?’ vb. düşünceler obsesyonlara örnek olarak gösterilebilir.” İmanî meselelerde obsesyon, “Ya melekler yoksa!” düşüncesinin lümme-i şeytaniyeden, hayalimizden geçmesi gibi. Kalp kabul etmezse, şetme döner. Tıpçılar şöyle devam ediyor: “Obsesyonlar üç temel şekilde yaşanırlar: “Obsesif düşünce (inatçı bir şekilde zihne sokulan, kişiyi rahatsız edici düşünceler) “Obsesif imaj (kişiyi rahatsız edici görüntü, ya da canlı yaşantılar) “Obsesif dürtü (kişiyi istenmeyen davranışa zorlayan dürtüler). “Görüldüğü gibi ‘şüpheden tahayyülde takıntı yapan’ durumu kalbin kabul etmediği, ancak hayale takılan ve atılamadığı zaman düşeceği durumu çok beliğ surette anlatmaktadır.”



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