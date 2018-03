Kavga ve huzursuzluk “Bence” ve “Sence”den çıkar

Her oyunun bir kuralı; her problemin bir çözüm formülü, her hastalığın bir teşhis ve tedavi metodu yok mu?

Kime göre yemek yiyecek, uyuyacak, çalışacağız? Çocuk eğitimi ve terbiyesini kime göre yapacağız? Dostlukları kime göre kuracağız? Hayatı kime göre yaşayacağız? Beşeri münasebetlerimizi kim düzenleyecek? Cemaat içi ferdlerin birbirine davranışları, yaklaşımı nasıl olacaktır? Ne oyun, ne yeme-içme, ne de hastalıkları tedavide “bence”, “sence”lere göre hareket ediyoruz. Hepsinin kaideleri var. Kime göre, nasıl bir aile hayatı sürdüreceğiz? Elbete, “Bence böyle!”, “Sence şöyle”lerle hareket edemeyiz. Zira, insanlar adedince “Bence!”ler ve “Sence”ler vardır. Peygamberimiz (asm) hiçbir hareketini, hiçbir davranışını “Bence!” diyerek yapmamıştır. O hayatı Kur’ân’ca yaşamıştır. Zaten onun ahlakı, Kur’ân ahlakı idi. Hiç kimse, hayatını “Bence”, “Sence”lere göre yaşayamaz. Hiç kimse, başkalarıyla münasebetlerini “Bence”, “Sence”lere göre yürütemez. Ancak, Kur’ân’ca, Rasulullahça (Sünnet-i Seniyyeye göre) yaşamalıdır. Eğer İslâmın çizdiği çerçevede yaşar, size yüklenen vazifeleri yerine getirirseniz mutlu olursunuz. Tarih ve hal-i hazır milyarlarca aile yuvaları buna şahit. Sosyal hayat, problemlerin yok edildiği değil; minimize edileceği, birlikte çözülmeye ve göğüslenmeye çalışılacağı bir zemindir. Önemli olan meseleleri kime göre ve nasıl çözeceğinizdir. “Bence”lerle değil, “bizce”lerle ve İslâmın ölçüleriyle hareket ederseniz huzur bulursunuz. Eğer kişiler, “Bence” derse, kararlar hissi, duygusal, nefsi bencilce/egoistçe olur. Biri “Sence öyle, ama, bence böyle!” diyecek. Öbürü de, “Bence şöyle!” diye tutturacaktır. O zaman eneler, egolar, benceler çarpışacaktır. Bu, hayatı işkenceye çevirecektir! Zamanla “Bence!”ler ve “Sence”ler birike birike patlama noktasına götürecektir. Bu meselenin klişeleşmiş özeti şudur: “Sence, bence; çekilmez bu işkence!”

